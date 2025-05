Wyjątkowy prezent dla czeskiego premiera. Warhorse dziękuje za uznanie dla Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 to najnowsza produkcja czeskiego studia Warhorse Studios. Premier Republiki Czeskiej, Petr Fiala, otrzymał niedawno w prezencie kolekcjonerską edycję gry. Ten szczególny upominek wręczył mu burmistrz Kuttenbergu, Lukáš Seifert, w trakcie wizyty rządowej.

Jak zauważa GameRant, społeczności graczy są jednak mieszane. Chociaż wielu cieszy się z oficjalnego uznania dla gry, część wyraża swoje niezadowolenie z problemów technicznych, które pojawiły się po ostatniej aktualizacji 1.3. Najczęściej zgłaszanym problemem jest migotanie ekranu w grze.

Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zapraszamy Was również do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

Wczytywanie ramki mediów.