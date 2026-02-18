Wyjątkowy komputer trafi pod młotek. Należał do wybitnego artysty

To kultowy Apple Macintosh Classic. Pracował na nim znany i ceniony polski malarz. Podobno, prócz obrazów, eksperymentował też z grafiką komputerową.
Fani Zdzisława Beksińskiego będą mieli niecodzienną okazję, by stać się właścicielami kawałka historii sztuki. To także gratka dla fanów technologii. Na aukcję trafił jego pierwszy komputer, kultowy Apple Macintosh Classic. Jak podaje rmf24.pl urządzenie stanie się częścią aukcji Design. Kult nowoczesności, która odbędzie się 26 lutego w DESA Unicum w Warszawie. To jeden z ponad 150 przedmiotów, które trafią pod młotek – wśród nich meble, lampy, ceramika i tkaniny.
Komputer Zdzisława Beksińskiego, słynnego malarza, trafi na aukcję
Do 26 lutego można obejrzeć wystawę przedmiotów przed licytacją, a wstęp jest wolny. Jak podkreśla DESA Unicum, komputer Beksińskiego symbolizuje przełom w jego twórczości. Choć początkowo służył artyście do pisania, z czasem stał się narzędziem cyfrowego eksperymentowania, dokumentowania i archiwizowania dzieł. Urządzenie określane jest jako „cichy świadek codzienności” malarza.
Komputer towarzyszył jego pracy tekstowej i późniejszej fascynacji grafiką komputerową. Beksiński korzystał z niego w latach 1992–1997, po czym przekazał go szwagrowi, starannie formatując dysk twardy, by chronić swoje dane. DESA Unicum szacuje wartość komputera na 10–15 tysięcy złotych.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że Zdzisław Beksiński to postać wyjątkowa – malarz, rzeźbiarz, fotografik i grafik, a także autor opowiadań i projektant nadwozi autobusów. Urodzony w Sanoku w 1929 roku, po studiach architektonicznych wrócił do rodzinnego miasta i pracował w Fabryce Autobusów Autosan. W 1977 roku przeniósł się do Warszawy po decyzji władz o rozbiórce rodzinnego domu. Sztuka tego niezapomnianego artysty cechowała się wyjątkowo mrocznym klimatem.
Artysta został zamordowany w 2005 roku w swoim mieszkaniu na Mokotowie. Zgodnie z wolą spoczął w Sanoku. Warto przypomnieć, że losy artysty i jego relacje rodzinne przybliża film Ostatnia rodzina w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, gdzie Zdzisława zagrał Andrzej Seweryn, a jego syna Tomasza – Dawid Ogrodnik.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!