Wyjątkowy komputer trafi pod młotek. Należał do wybitnego artysty

To kultowy Apple Macintosh Classic. Pracował na nim znany i ceniony polski malarz. Podobno, prócz obrazów, eksperymentował też z grafiką komputerową.

Fani Zdzisława Beksińskiego będą mieli niecodzienną okazję, by stać się właścicielami kawałka historii sztuki. To także gratka dla fanów technologii. Na aukcję trafił jego pierwszy komputer, kultowy Apple Macintosh Classic. Jak podaje rmf24.pl urządzenie stanie się częścią aukcji Design. Kult nowoczesności, która odbędzie się 26 lutego w DESA Unicum w Warszawie. To jeden z ponad 150 przedmiotów, które trafią pod młotek – wśród nich meble, lampy, ceramika i tkaniny.

Komputer Zdzisława Beksińskiego, słynnego malarza, trafi na aukcję

Do 26 lutego można obejrzeć wystawę przedmiotów przed licytacją, a wstęp jest wolny. Jak podkreśla DESA Unicum, komputer Beksińskiego symbolizuje przełom w jego twórczości. Choć początkowo służył artyście do pisania, z czasem stał się narzędziem cyfrowego eksperymentowania, dokumentowania i archiwizowania dzieł. Urządzenie określane jest jako „cichy świadek codzienności” malarza.