Koniec pobłażliwości w ARC Raiders. Embark Studios ogłasza kary za exploity

O wszystkim dowiedzieliśmy się w nowym poście na blogu.
Po fali błędów związanych z duplikowaniem przedmiotów oraz nieskończoną amunicją, które w ostatnich tygodniach paraliżowały rozgrywkę w ARC Raiders, deweloperzy z Embark Studios zakończyli wewnętrzne śledztwo. Wyniki są jasne: gracze, którzy świadomie wykorzystywali luki w grze, muszą liczyć się z karami, które zaczną być nakładane już w tym tygodniu.
ARC Raiders – system kar dostosowany do przewinienia
Studio podkreśliło, że każda sprawa była analizowana pod kątem intencjonalności i wpływu na ekonomię gry. Nie każdy, kto „przypadkowo” zduplikował przedmiot, zostanie zbanowany. Przyjęto trzystopniowy system egzekwowania zasad:
Ostrzeżenia: Dla graczy, których nadużycia były przypadkowe i miały niską szkodliwość.
Czyszczenie konta (Coin Removal): Osoby, które wzbogaciły się na handlu zduplikowanymi przedmiotami, stracą całą nieuczciwie zdobytą walutę.
Zawieszenia (Bany): W najcięższych przypadkach, gdzie exploity znacząco wpłynęły na doświadczenia innych graczy lub rankingi w trybie Trials, konta zostaną czasowo lub na stałe zablokowane.
Dlaczego śledztwo trwało tak długo? Dyrektorzy Embark Studios wyjaśnili, że proces weryfikacji był skomplikowany. Musieli oddzielić błędy techniczne (wynikające z winy deweloperów) od celowego, powtarzalnego nadużywania mechanik przez graczy. „Chcieliśmy działać raz, ale z pełnym przekonaniem, że karzemy właściwe osoby” – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Mimo problemów z oszustami, ARC Raiders radzi sobie doskonale. Przy okazji ogłoszenia kar, twórcy podzielili się imponującymi statystykami. Gra od premiery w październiku 2025 roku sprzedała się już w nakładzie 14 milionów egzemplarzy, co tydzień do serwerów loguje się około 6 milionów unikalnych graczy, a już w przyszłym tygodniu zadebiutuje duża aktualizacja Shrouded Sky, która wprowadzi nowe zagrożenia ze strony maszyn ARC oraz unikalne warunki pogodowe wpływające na widoczność na mapie.
