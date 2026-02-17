Koniec pobłażliwości w ARC Raiders. Embark Studios ogłasza kary za exploity

O wszystkim dowiedzieliśmy się w nowym poście na blogu.

Po fali błędów związanych z duplikowaniem przedmiotów oraz nieskończoną amunicją, które w ostatnich tygodniach paraliżowały rozgrywkę w ARC Raiders, deweloperzy z Embark Studios zakończyli wewnętrzne śledztwo. Wyniki są jasne: gracze, którzy świadomie wykorzystywali luki w grze, muszą liczyć się z karami, które zaczną być nakładane już w tym tygodniu. ARC Raiders – system kar dostosowany do przewinienia Studio podkreśliło, że każda sprawa była analizowana pod kątem intencjonalności i wpływu na ekonomię gry. Nie każdy, kto „przypadkowo” zduplikował przedmiot, zostanie zbanowany. Przyjęto trzystopniowy system egzekwowania zasad: Ostrzeżenia: Dla graczy, których nadużycia były przypadkowe i miały niską szkodliwość.

Czyszczenie konta (Coin Removal): Osoby, które wzbogaciły się na handlu zduplikowanymi przedmiotami, stracą całą nieuczciwie zdobytą walutę.

Zawieszenia (Bany): W najcięższych przypadkach, gdzie exploity znacząco wpłynęły na doświadczenia innych graczy lub rankingi w trybie Trials, konta zostaną czasowo lub na stałe zablokowane.

Dlaczego śledztwo trwało tak długo? Dyrektorzy Embark Studios wyjaśnili, że proces weryfikacji był skomplikowany. Musieli oddzielić błędy techniczne (wynikające z winy deweloperów) od celowego, powtarzalnego nadużywania mechanik przez graczy. „Chcieliśmy działać raz, ale z pełnym przekonaniem, że karzemy właściwe osoby” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Mimo problemów z oszustami, ARC Raiders radzi sobie doskonale. Przy okazji ogłoszenia kar, twórcy podzielili się imponującymi statystykami. Gra od premiery w październiku 2025 roku sprzedała się już w nakładzie 14 milionów egzemplarzy, co tydzień do serwerów loguje się około 6 milionów unikalnych graczy, a już w przyszłym tygodniu zadebiutuje duża aktualizacja Shrouded Sky, która wprowadzi nowe zagrożenia ze strony maszyn ARC oraz unikalne warunki pogodowe wpływające na widoczność na mapie. Warto przypomnieć, że w ramach walki o sprawiedliwość, Embark Studios udoskonaliło również system Matchmakingu opartego na agresji. Gracze, którzy często atakują innych bez ostrzeżenia, trafiają do wspólnych lobby, co pozwala „spokojniejszym” łupieżcom cieszyć się grą w bardziej przyjaznym gronie.