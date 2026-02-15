Czekasz na budżetową wersję najnowszego iPhone'a? To już blisko

Wyciekła data premiery iPhone’a 17e. Co oferuje tańsza wersja najnowszego smartfona Apple?
Fani Apple’a nie będą musieli długo czekać na najnowszy, budżetowy model. Według informacji od Abhisheka Yadava z serwisu X, iPhone 17e zadebiutuje już w czwartek, 19 lutego 2026 roku. Cena startowa w USA ma wynosić 599 dolarów, co w Polsce powinno dać około 2999 zł. To oznacza, że Apple utrzyma strategię przystępnych cen w segmencie ekonomicznych iPhone’ów.
Nadchodzi iPhone 17e
Doniesienia te nie są oficjalne, ale bazują na przeciekach od popularnego twórcy internetowego, który wcześniej trafnie przewidział m.in. zmiany w iOS 26 oraz wygląd iPhone’ów 17 Pro. Jeśli i tym razem jego informacje okażą się prawdziwe, już za kilka dni zobaczymy najtańszy model tegorocznej serii Apple.
iPhone 17e ma przynieść kilka istotnych zmian względem poprzednika i nie są związane tylko z ceną. Według raportów, smartfon otrzyma procesor A19 znany z iPhone’a 17, pojedynczy aparat 48 Mpix, ładowanie MagSafe i modem Apple C1X obsługujący 4G i 5G. Ekran ma mieć 6,1 cala, technologię OLED i częstotliwość odświeżania 60 Hz, z nową „dynamiczną wyspą” zamiast tradycyjnego notcha. Niektóre źródła sugerują jednak, że ekran może pozostać taki sam jak w iPhone 13, co oznaczałoby, że główne zmiany obejmą procesor, aparat i ładowanie bezprzewodowe.
GramTV przedstawia:
Urządzenie ma pojawić się w trzech kolorach: czarnym, białym i fioletowym. Premiera 19 lutego może okazać się niespodzianką – iPhone 17e może być zarówno solidnym budżetowym smartfonem, jak i małą rewolucją w segmencie ekonomicznych iPhone’ów. Jeśli okaże się sukcesem, Apple może wkrótce kontynuować drogą dostarczania klientom wyboru – między rozbudowanymi smartfonami, a ich pomniejszonymi wersjami.
