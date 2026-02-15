Czekasz na budżetową wersję najnowszego iPhone'a? To już blisko

Fani Apple’a nie będą musieli długo czekać na najnowszy, budżetowy model. Według informacji od Abhisheka Yadava z serwisu X, iPhone 17e zadebiutuje już w czwartek, 19 lutego 2026 roku. Cena startowa w USA ma wynosić 599 dolarów, co w Polsce powinno dać około 2999 zł. To oznacza, że Apple utrzyma strategię przystępnych cen w segmencie ekonomicznych iPhone’ów.

Nadchodzi iPhone 17e

Doniesienia te nie są oficjalne, ale bazują na przeciekach od popularnego twórcy internetowego, który wcześniej trafnie przewidział m.in. zmiany w iOS 26 oraz wygląd iPhone’ów 17 Pro. Jeśli i tym razem jego informacje okażą się prawdziwe, już za kilka dni zobaczymy najtańszy model tegorocznej serii Apple.