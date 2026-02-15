Zaloguj się lub Zarejestruj

Czekasz na budżetową wersję najnowszego iPhone'a? To już blisko

Jakub Piwoński
2026/02/15 14:30
Wyciekła data premiery iPhone’a 17e. Co oferuje tańsza wersja najnowszego smartfona Apple?

Fani Apple’a nie będą musieli długo czekać na najnowszy, budżetowy model. Według informacji od Abhisheka Yadava z serwisu X, iPhone 17e zadebiutuje już w czwartek, 19 lutego 2026 roku. Cena startowa w USA ma wynosić 599 dolarów, co w Polsce powinno dać około 2999 zł. To oznacza, że Apple utrzyma strategię przystępnych cen w segmencie ekonomicznych iPhone’ów.

Apple
Apple

Nadchodzi iPhone 17e

Doniesienia te nie są oficjalne, ale bazują na przeciekach od popularnego twórcy internetowego, który wcześniej trafnie przewidział m.in. zmiany w iOS 26 oraz wygląd iPhone’ów 17 Pro. Jeśli i tym razem jego informacje okażą się prawdziwe, już za kilka dni zobaczymy najtańszy model tegorocznej serii Apple.

iPhone 17e ma przynieść kilka istotnych zmian względem poprzednika i nie są związane tylko z ceną. Według raportów, smartfon otrzyma procesor A19 znany z iPhone’a 17, pojedynczy aparat 48 Mpix, ładowanie MagSafe i modem Apple C1X obsługujący 4G i 5G. Ekran ma mieć 6,1 cala, technologię OLED i częstotliwość odświeżania 60 Hz, z nową „dynamiczną wyspą” zamiast tradycyjnego notcha. Niektóre źródła sugerują jednak, że ekran może pozostać taki sam jak w iPhone 13, co oznaczałoby, że główne zmiany obejmą procesor, aparat i ładowanie bezprzewodowe.

Urządzenie ma pojawić się w trzech kolorach: czarnym, białym i fioletowym. Premiera 19 lutego może okazać się niespodzianką – iPhone 17e może być zarówno solidnym budżetowym smartfonem, jak i małą rewolucją w segmencie ekonomicznych iPhone’ów. Jeśli okaże się sukcesem, Apple może wkrótce kontynuować drogą dostarczania klientom wyboru – między rozbudowanymi smartfonami, a ich pomniejszonymi wersjami.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




