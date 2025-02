Wyjątkowe The Alters przełamuje czwartą ścianę. Polski tytuł na nowym trailerze

Deweloperzy This War of Mine przypominają o produkcji.

Polskie 11 bit studios podzieliło się nowym zwiastunem The Alters, a stało się to przy okazji wczorajszego IGN Fan Fest 2025. Deweloperzy postanowili ujawnić kolejne materiały z rozgrywki, co jest mile widziane po ostatniej wiadomości o opóźnieniu premiery produkcji - data premiery nie zostanie ustalona na pierwszy kwartał tego 2025 roku, lecz tytuł ma ukazać się jeszcze w tym roku.

The Alters - opis gry

Na najnowszym trailerze The Alters możemy zobaczyć, jak twórcy przełamują czwartą ścianę prezentując nam różne wersje protagonisty, Jana Dolskiego, grające właśnie w polski tytuł. Oddaje to wyjątkowy charakter produkcji, który mogliśmy zobaczyć już przy okazji poprzednich zwiastunów. Poza tym pojawiły się również fragmenty faktycznego gameplayu z gry stanowiącej połączenie przygodówki, strategii oraz survivalu.