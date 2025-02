Wygląd Ciri został zmieniony w Wiedźminie 4? CD Projekt RED skomentował sprawę

Przed dwoma dniami CD Projekt RED opublikował obszerny materiał prezentujący kulis prac nad pierwszym zwiastunem do Wiedźmina 4, który zadebiutował na ubiegłorocznym The Game Awards. W filmie pokazano nowe ujęcia na Ciri, które szczególnie zwróciły uwagę graczy. Część osób zaczęła uważać, że polskie studio „ugięło się pod presją fanów” i zmienili twarz głównej bohaterki. Niektórzy zaczęli już nawet świętować, że córka Geralta i Yennefer będzie ładniejsza w grze i na kolejnych materiałach niż na pierwszym zwiastunie. Do sprawy odniosło się same CD Projekt RED, które szybko wyjaśniło, że jest to ten sam model Ciri.

Ciri nie została zmieniona w nowym materiale z Wiedźmina 4. CD Projekt RED odpowiada

Reżyser Wiedźmina 4, Sebastian Kalemba, opublikował post w serwisie X, w którym wyjaśnił, że w materiale zza kulis widzimy ten sam model Ciri, co w zwiastunie. Jednak w najnowszym filmie jest to surowy materiał bez żadnych animacji, oświetlenia, czy efektów wizualnych, przez co twarz bohaterki może wydawać się inna.