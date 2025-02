Ciri ma nową twarz? Gracze wierzą, że CDP RED ugięło się pod presją fanów w Wiedźminie 4

W mediach społecznościowych zaczęło się małe świętowanie, że CD Projekt RED „uległ presji fanów” i zmieniono wygląd Ciri. Ma to potwierdzać poniższe ujęcie, na którym główna bohaterka bardziej przypomina swoją wersję z Wiedźmina 3, niż z pierwszego zwiastuna. Gracze uważają, że studio poprawiło jej brwi, oczy, kości policzkowe, które są mniej uwydatnione, twarz jest bardziej zaokrąglona, a mniej smukła, a drobnych zmian można doszukać się również w ustach oraz podbródku.

Dla niektórych osób to jasny znak, że presja ma znaczenie i RED-zi wycofali się z wcześniejszego „kontrowersyjnego” wyglądu Ciri, aby Wiedźmin 4 już na starcie nie miał złego PR-u, który mógłby pogrążyć resztę produkcji, jak miało to ostatnio miejsce w przypadku Star Wars Outlaws, Dragon Age: The Veilguard, czy Avowed.

Nie brakuje jednak komentarzy graczy, dla których w wyglądzie Ciri kompletnie nic się nie zmieniło. Uważają, że wpływ na nieco inne postrzeganie twarzy bohaterki wynika wyłącznie z oświetlenia, czy nieco inaczej ułożonej fryzury. Poniżej znajdziecie wybrane opinie od graczy. Dajcie nam również znać w komentarzach, czy Ciri rzeczywiście wygląda teraz inaczej.

Nie będę kłamać, dla mnie wygląda to na znaczną poprawę w porównaniu do pierwotnego zwiastuna.

Wygląda tak samo jak zawsze.

Wygląda tak samo ale z innym oświetleniem

Znaleziono oryginalne wersje 4K, bez efektu rozmycia. Teraz widać o wiele lepiej.

Zmienili całą strukturę twarzy Ciri. Presja zadziałała. Oni zmienili Ciri, ponieważ tego żądali gracze.

Całkowicie zmienili jej twarz na lepsze. Wygląda teraz o wiele bardziej tak, jak powinna.

