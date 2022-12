Wydawnictwo Rebel potwierdza premierę polskiej edycji gry Frostpunk

Mamy dobre wiadomości od wydawnictwa Rebel. Ekipa potwierdziła, że polska edycja gry Frostpunk zadebiutuje na rynku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Już teraz możecie składać zamówienia w formie pre-order.

Na polską edycję musieliśmy poczekać naprawdę długo

Warto zaznaczyć, że ta wersja gry będzie zawierać wszystkie cele odblokowane podczas kampanii na portalu Kickstarter.



„Witaj w postapokaliptycznym świecie, gdzie los ostatnich ocalałych leży w Twoich rękach! Czy potraktujesz mieszkańców swojej kolonii jak zwyczajny zasób? Podążysz drogą inspirujących architektów, nieustraszonych odkrywców czy błyskotliwych naukowców? Twoje rządy przejdą do historii jako czas piekielnej tyranii, czy era prawa i równości?” – czytamy w opisie na stronie wydawnictwa.



Frostpunk to strategiczna gra planszowa przeznaczona dla 1 do 4 graczy. W trakcie rozgrywki wcielamy się w przywódców ostatniej kolonii ocalałych w skutym lodem świecie. Do naszych zdań należeć będzie zarządzanie miastem oraz spełnianie potrzeb jego mieszkańców. Gra została zaprojektowana w taki sposób, by każda podjęta przez nas decyzja miała istotny wpływ na przebieg zabawy.



Warto wspomnieć, że autorem gry planszowej Frostpunk jest Adam Kwapiński, twórca takich hitów jak Nemesis czy Lords of Hellas. Niedawno informowaliśmy Was o premierze jego najnowszej produkcji zatytułowanej Terakotowa Armia.