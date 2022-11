Terakotowa Armia – dziś premiera planszówki od twórcy Frostpunk i Nemesis

Propozycja dla miłośników gier planszowych. Dziś do sprzedaży trafiła Terakotowa Armia, która zapowiada się naprawdę ciekawie. Jej autorami są Przemysław Fornal i Adam Kwapiński. Adama kojarzyć możecie dzięki takim tytułom, jak Frostpunk: Gra planszowa, Origins: Pierwsi Budowniczowie i seria Nemesis.

Terakotowa Armia pozwoli wcielić nam się w najbardziej utalentowanych rzemieślników i artystów, przed którymi postawiono zadanie stworzenia tytułowej armii. Według wierzeń i legend figury wojowników miały strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym.



„Zmarł Qin Shi Huang, pierwszy cesarz Chin. W życiu pozagrobowym będzie go chronić armia wiernych wojowników - figur trzymających wieczną wartę w jego grobie. To Wam przypadnie zaszczyt zbudowania tego wspaniałego dzieła” – czytamy na stronie wydawnictwa.



W trakcie zabawy graczom przyświecać będzie wyłącznie jeden cel – by zostać najbardziej docenionym twórcą. Miarą tego będą zdobyte w trakcie rozgrywki punkty. Terakotowa Armia jest tytułem przeznaczonym dla 2 do 4 osób, a przebrnięcie przez pojedynczą partię powinno zająć Wam od 90 do 120 minut. Gra rekomendowana jest dla użytkowników powyżej 14 roku życia.