Wydawca GTA 6 zgasił Muska. „To jego AI zastąpi prędzej”

Wszystko zaczęło się od dyskusji w serwisie X, w której udział wzięli właściciel rzeczonej platformy, Elon Musk, oraz prezes Epic Games, Tim Sweeney. W pewnym momencie Musk wypalił, że w przyszłości generatywna sztuczna inteligencja będzie w stanie za naciśnięciem jednego przycisku wygenerować dla każdego “jego własne GTA 6 ” . I to nawet bez promptu, bo AI rzekomo w przyszłości samo “domyśli się”, co najbardziej nam się spodoba. To pogląd stojący mocno w sprzeczności z tym, co niedawno głosił prezes Take-Two, wydawcy Grand Theft Auto . Z drugiej strony nie trzeba jednak przypominać, że sam Musk jest fanem sztucznej inteligencji, a na jego X znajdziemy stworzone przed podległą mu firmę xAI model Grok;

Również kierownictwo różnych firm i studiów nie stroni od tej kwestii. Czasami poruszając ją w zaskakujących kontekstach .

Takie przedstawienie sprawy nie spodobało się wspomnianemu szefowi Take-Two. Strauss Zelnick odniósł się do tematu podczas szczytu Semafor World Economy 2026 w Waszyngtonie. Zwrócił on przy tym uwagę, że jeżeli już sztuczna inteligencja w przyszłości kogoś zastąpi, to właśnie ludzi pokroju Muska. Jednocześnie zauważył on, że w jego przypadku wdrażanie do różnych dziedzin życia technologii opartych na sztucznej inteligencji bynajmniej nie sprawiło, iż pracuje on mniej. Wręcz przeciwnie – Zelnick zapewnia, iż tak ciężko nie pracował jeszcze nigdy w swoim życiu.

Nie da się jednak nie odnieść wrażenia, że słowa Muska dotknęły Zelnicka:

[Musk – przyp. red.] ma nieograniczone zasoby finansowe, ma nieograniczone zasoby ludzkie i ma, jak się zdaje, nieograniczoną liczbę pomysłów. Zna się też na AI. Do tego pracuje 20 godzin na dobę. Jeśli AI miałoby zabrać komuś pracę, to czy nie zabrałoby jej właśnie jemu? Skoro jest najbogatszym człowiekiem na Ziemi, to czy jego posada nie powinna być dla AI celem numer jeden? Dlaczego jest on tak zajęty? A tak przy okazji – dlaczego ja sam pracuję ciężej niż kiedykolwiek, mimo faktu, że całkowicie zaakceptowałem AI w każdej dziedzinie swojego życia?

Tak czy inaczej, słowa wypowiadane przez Muska należy przyjmować z pewną rezerwą. Wystarczy wspomnieć, że 54-latek pod koniec ubiegłego roku zapowiedział, iż do końca roku 2026 jego xAI wypuści w pełni wygenerowane przez AI grę oraz film. Tymczasem mamy kwiecień, a w temacie kompletna cisza – żadnych zwiastunów, materiałów czy choćby napomknięć.