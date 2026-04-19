Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta aktorka nie boi się AI. Wręcz przeciwnie

Jakub Piwoński
2026/04/19 14:30
0
0

Aktorka znana z The Morning Show zamiast krytykować sztuczną inteligencję, chce ją zrozumieć — i dzielić się wiedzą z innymi.

Sztuczna inteligencja coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Hollywood i wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach może realnie wpłynąć na sposób pracy w branży. Świadomość tych zmian ma Reese Witherspoon, którą znamy m.in. z The Morning Show. Aktorka nie krytykuje jednak AI — zamiast tego stara się ją zrozumieć i zachęca innych, by zrobili to samo.

The Morning Show
The Morning Show

Reese Witherspoon nie boi się AI

Witherspoon postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych:

Cóż… doszłam do wniosku, że nadeszła pora. Rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji już się rozpoczęła, a ja muszę się o niej dowiedzieć wszystkiego, co tylko mogę, i podzielić się tą wiedzą z wami. Przy okazji: zawody wykonywane przez kobiety są trzykrotnie bardziej narażone na automatyzację przez AI – i to mimo że kobiety korzystają z AI średnio o 25% rzadziej niż mężczyźni. Nie chcemy zostać w tyle. A zatem… chcesz się ze mną uczyć?

Aktorka zwróciła też uwagę na problem niewystarczającej wiedzy o technologii:

Uczestniczyłam wczoraj w spotkaniu klubu książki z około dziesięcioma kobietami i zapytałam je: ‘Ile z was korzysta z AI?’. Okazało się, że tylko trzy. Zapytałam więc: ‘Która z was ma poczucie, że naprawdę wie, co robi, i używa tej technologii we właściwy sposób?’. Była to tylko jedna osoba. A zatem jeśli tylko trzy na dziesięć kobiet używają AI, to oznacza, że 70% tej grupy nie nadąża nad rozwojem technologii.

Witherspoon podkreśla, że kluczowe jest szybkie, ale stopniowe oswajanie się z nowymi narzędziami:

GramTV przedstawia:

O technologii wiem tyle, że jeśli nie zaczniesz jej rozumieć już na samym początku, to po prostu cię wyprzedzi. Dlatego trzeba uczyć się jej małymi krokami, aby móc nadążyć. I bądźmy poważni: nasze dzieci korzystają z niej każdego dnia. Moim zdaniem powinniśmy razem uczyć się jej od podstaw i poznać naprawdę dobre narzędzia, które usprawnią i ulepszą nasze codzienne życie. Czy chcecie, abym podzieliła się z wami tym, czego się uczę? Ludzie, już czas.

W czasach, gdy część branży reaguje na AI głównie obawą, takie podejście może okazać się bardziej praktyczne niż krytyczne głosy. Bo niezależnie od nastawienia — to właśnie umiejętność korzystania z tej technologii może wkrótce zrobić największą różnicę.

Źródło:https://deadline.com/2026/04/reese-witherspoon-its-time-women-embrace-ai-1236864860/

Tagi:

Popkultura
kino
Hollywood
sztuczna inteligencja
wypowiedź
media społecznościowe
aktorka
AI
Reese Witherspoon
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112