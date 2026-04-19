Ta aktorka nie boi się AI. Wręcz przeciwnie

Sztuczna inteligencja coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Hollywood i wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach może realnie wpłynąć na sposób pracy w branży. Świadomość tych zmian ma Reese Witherspoon, którą znamy m.in. z The Morning Show. Aktorka nie krytykuje jednak AI — zamiast tego stara się ją zrozumieć i zachęca innych, by zrobili to samo.

Cóż… doszłam do wniosku, że nadeszła pora. Rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji już się rozpoczęła, a ja muszę się o niej dowiedzieć wszystkiego, co tylko mogę, i podzielić się tą wiedzą z wami. Przy okazji: zawody wykonywane przez kobiety są trzykrotnie bardziej narażone na automatyzację przez AI – i to mimo że kobiety korzystają z AI średnio o 25% rzadziej niż mężczyźni. Nie chcemy zostać w tyle. A zatem… chcesz się ze mną uczyć?

Aktorka zwróciła też uwagę na problem niewystarczającej wiedzy o technologii:

Uczestniczyłam wczoraj w spotkaniu klubu książki z około dziesięcioma kobietami i zapytałam je: ‘Ile z was korzysta z AI?’. Okazało się, że tylko trzy. Zapytałam więc: ‘Która z was ma poczucie, że naprawdę wie, co robi, i używa tej technologii we właściwy sposób?’. Była to tylko jedna osoba. A zatem jeśli tylko trzy na dziesięć kobiet używają AI, to oznacza, że 70% tej grupy nie nadąża nad rozwojem technologii.

Witherspoon podkreśla, że kluczowe jest szybkie, ale stopniowe oswajanie się z nowymi narzędziami: