Nie żyje od roku, a zagrał w nowym filmie. Hollywood przekracza kolejną granicę

W sieci pojawił się zwiastun filmu As Deep as the Grave, o którym pisaliśmy wcześniej, i trudno przejść obok niego obojętnie. Produkcja już teraz zapisywana jest jako pierwszy tak głośny przypadek, w którym zmarły aktor wraca do nowej roli dzięki sztucznej inteligencji. Na ekranie zobaczymy bowiem Val Kilmer, który zmarł w 2025 roku.

Aktor wraca na ekran dzięki AI

Co ważne, nie jest to całkowicie „wyciągnięta znikąd” decyzja. Kilmer był pierwotnie obsadzony w filmie i miał zagrać księdza Fintana — postać ważną dla fabuły. Ze względu na jego stan zdrowia zdjęcia nie doszły jednak do skutku, a produkcja utknęła na kilka lat. Ostatecznie twórcy zdecydowali się przywrócić bohatera przy użyciu AI, a projekt otrzymał zgodę rodziny aktora.