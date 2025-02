Wyczekiwany film science fiction... nie spełnia oczekiwań? Są już pierwsze recenzje filmu Mickey 17

Film Mickey 17 miał już swoją premierę na festiwalu w Berlinie. Mieliśmy zatem okazję zapoznać się z pierwszymi opiniami o filmie od autora Parasite, z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Jaki jest Mickey 17? Pojawiły się także pierwsze recenzje i widać wyraźnie, że film zbiera raczej mieszane opinie. Wyczekiwany film… nie spełnia oczekiwań?

Choć pierwsze reakcje na Twitterze sugerowały entuzjazm, pełne recenzje ujawniają bardziej podzielone opinie. Wśród najbardziej pochlebnych ocen film zebrał od The Independent, IndieWire, Telegraph, Slash Film, Empire oraz Time Out – warto zauważyć, że większość tych publikacji ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Krytycy chwalą film za wizualny rozmach i ambicję, choć nie wszyscy zgadzają się co do jego narracyjnej spójności.

