Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów science fiction ostatnich lat zalicza kolejną obsuwę

Produkcja Mickey 17 rozpoczęła się w 2022 roku, po sukcesie Parasite, a film od tamtej pory przeszedł kilka pokazów testowych i dodatkowe zdjęcia, które miały poprawić odbiór. Mimo to reakcje widzów pozostają mieszane, co może tłumaczyć ostrożność studia. Według raportu Variety, Warner Bros. nie jest w pełni przekonany co do potencjału filmu w zestawieniu z innymi planowanymi premierami, choć studio stanowczo temu zaprzecza, podkreślając swój entuzjazm wobec projektu. Warto dodać, że nieustannie przesuwana jest też data premiery innego, wyczekiwanego filmu Warner Bros – sequela Batmana. Tu także spekuluje się o problemach artystycznych.

Mickey 17 to adaptacja powieści Edwarda Ashtona, z Robertem Pattinsonem w roli głównej, którego wspierają Naomi Ackie, Stevena Yeuna, Toni Collette i Marka Ruffalo. Film opowie historię jednorazowego członka ludzkiej ekspedycji, który zostaje wysłany do lodowego świata w celu kolonizacji. Biorąc pod uwagę skalę produkcji, jej znacznie – przy budżecie 150 milionów dolarów to pierwszy film Bonga po oscarowym Parasite – opóźnianie premiery budzi uzasadnione zaniepokojenie. Pozostaje czekać na premierę, choć nie brakuje głosów, że idealnym miejscem na debiut filmu byłoby festiwalowe Cannes.