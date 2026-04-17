Wyczekiwane science fiction na pierwszym zwiastunie. Ridley Scott zrobił to po raz pierwszy

Postapokaliptyczne sci-fi z gwiazdorską obsadą ma już swoją pierwszą, oficjalną zapowiedź. Czy film spełni oczekiwania?
Jakiś czas temu pokazywaliśmy pierwsze zdjęcia z The Dog Stars, a teraz do sieci trafił pełnoprawny zwiastun nowego filmu Ridley Scott. To kolejne podejście reżysera do science fiction, ale tym razem w wyraźnie postapokaliptycznym klimacie — czym projekt wyróżnia się na tle jego wcześniejszych dokonań. Jak autor takich klasyków jak Łowca androidów, czy Obcy – ósmy pasażer Nostromo poradził sobie tym razem?
The Dog Stars – świat po końcu świata
Film oparty jest na powieści autorstwa Petera Hellera i opowiada historię świata po globalnej pandemii, która zdziesiątkowała ludzkość. Głównym bohaterem jest pilot Hig, żyjący w odosobnieniu na opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i towarzyszem — byłym żołnierzem. Pewnego dnia odbiera tajemniczy sygnał radiowy, który może oznaczać, że gdzieś istnieją inni ocaleni. To skłania go do niebezpiecznej podróży w nieznane, przez zrujnowany świat.
W roli głównej zobaczymy Jacob Elordi, który jest obecnie na fali — po głośnej roli we Frankensteinie i nominacji do Oscara szybko wyrasta na jedno z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia. Równolegle aktor pojawia się powracającej po latach Euforii – serialu, który uczynił go popularnym. Na ekranie towarzyszyć mu będą Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce oraz Benedict Wong, co czyni obsadę jedną z najmocniejszych wśród nadchodzących produkcji science fiction.
Choć zwiastun zapowiada klimatyczne i widowiskowe kino, pierwsze pokazy filmu nie spotkały się z jednoznacznie pozytywnym odbiorem. Wczesne opinie sugerują mieszane reakcje, ale na ostateczną ocenę trzeba będzie jeszcze poczekać. Premiera The Dog Stars planowana jest na 2026 rok. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najciekawszych — i potencjalnie najbardziej dyskutowanych — projektów science fiction najbliższych miesięcy.
