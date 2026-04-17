Wyczekiwane science fiction na pierwszym zwiastunie. Ridley Scott zrobił to po raz pierwszy

Jakiś czas temu pokazywaliśmy pierwsze zdjęcia z The Dog Stars, a teraz do sieci trafił pełnoprawny zwiastun nowego filmu Ridley Scott. To kolejne podejście reżysera do science fiction, ale tym razem w wyraźnie postapokaliptycznym klimacie — czym projekt wyróżnia się na tle jego wcześniejszych dokonań. Jak autor takich klasyków jak Łowca androidów, czy Obcy – ósmy pasażer Nostromo poradził sobie tym razem?

The Dog Stars – świat po końcu świata

Film oparty jest na powieści autorstwa Petera Hellera i opowiada historię świata po globalnej pandemii, która zdziesiątkowała ludzkość. Głównym bohaterem jest pilot Hig, żyjący w odosobnieniu na opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i towarzyszem — byłym żołnierzem. Pewnego dnia odbiera tajemniczy sygnał radiowy, który może oznaczać, że gdzieś istnieją inni ocaleni. To skłania go do niebezpiecznej podróży w nieznane, przez zrujnowany świat.