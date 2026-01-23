Ridley Scott, Quentin Tarantino i inni wielcy. Ci reżyserzy nie dostali Oscara za swoją pracę, choć dawno sobie na to zasłużyli

Trudno o większe nazwiska w dziedzinie reżyserii, a jednak, ci twórcy zostali przez Akademię pominięci w swojej kategorii.

Niedawno informowaliśmy o ogłoszeniu nominacji do Oscarów 2026. Wręczenie statuetek odbędzie się 15 marca, a lista nominowanych – jak co roku – wzbudziła sporo emocji. Szczególną uwagę zwraca fakt, że Paul Thomas Anderson po latach artystycznego uznania po raz pierwszy realnie stanął przed szansą zdobycia Oscara za reżyserię dzięki filmowi Jedna bitwa po drugiej. Dla twórcy Aż poleje się krew czy Mistrza to moment wyjątkowy.

14 wielkich twórców kina, którzy nie mają Oscara za reżyserię

Równocześnie głośnym echem odbiło się pominięcie Guillermo del Toro w kategorii reżyserii, mimo że jego Frankenstein otrzymał aż dziewięć nominacji, w tym za najlepszy film. To sytuacja przypominająca przypadek Denisa Villeneuve’a, który przy okazji Diuny również był pomijany jako reżyser, mimo że jego filmy walczyły o najważniejsze nagrody Akademii.