Ridley Scott, Quentin Tarantino i inni wielcy. Ci reżyserzy nie dostali Oscara za swoją pracę, choć dawno sobie na to zasłużyli

Blog World of Reel przypomniał przy tej okazji, że historia Oscarów pełna jest wybitnych twórców, którzy wciąż czekają na statuetkę za reżyserię, mimo wielokrotnych nominacji i ogromnego wpływu na kino. Nie wszyscy z nich nie posmakowali oscarowego zwycięstwa w ogóle. Ale wszyscy nie dostali go właśnie za pracę reżyserską, z której są najbardziej znani. Oto 14 takich nazwisk:
- Ridley Scott – autor Obcego, Łowcy androidów i Gladiatora; 3 nominacje, bez zwycięstwa.
- David Fincher – twórca Siedem, Podziemnego kręgu i Social Network; 2 nominacje.
- Richard Linklater – reżyser Boyhood, Przed zachodem słońca i Uczniowskiej balangi; 1 nominacja.
- Terrence Malick – autor Niebiańskich dni, Cienkiej czerwonej linii i Drzewa życia; 2 nominacje.
- Paul Thomas Anderson – twórca Magnolia, Mistrza i Nici widmo; 4 nominacje.
- David Cronenberg – legenda kina autorskiego (Wideodrom, Mucha, Wschodnie obietnice); 0 nominacji.
- Spike Lee – autor Rób, co należy i Malcolm X; 1 nominacja.
- Quentin Tarantino – reżyser Pulp Fiction, Bękartów wojny i Pewnego razu… w Hollywood; 3 nominacje, Oscary tylko za scenariusze.
- Michael Mann – twórca Gorączki, Informatora i Zakładnika; 1 nominacja.
- Wes Anderson – autor Grand Budapest Hotel, Rushmore i Fantastycznego Pana Lisa; 1 nominacja, Oscar za film krótkometrażowy.
- Brian De Palma – reżyser Człowieka z blizną, Nietykalnych i Carrie; 0 nominacji.
- Todd Haynes – twórca Carol, Daleko od nieba i May December; 0 nominacji.
- Terry Gilliam – autor Brazil, 12 małp i Las Vegas Parano; 0 nominacji.
- Peter Weir – reżyser Stowarzyszenia Umarłych Poetów, Truman Show i Pana i władcy; 4 nominacje.
Lista ta po raz kolejny pokazuje, że Oscar nie zawsze jest miarą znaczenia twórcy, a kino często wyprzedza gust i decyzje Akademii o całe dekady.
