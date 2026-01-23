Zaloguj się lub Zarejestruj

Ridley Scott, Quentin Tarantino i inni wielcy. Ci reżyserzy nie dostali Oscara za swoją pracę, choć dawno sobie na to zasłużyli

Jakub Piwoński
2026/01/23 19:50
Trudno o większe nazwiska w dziedzinie reżyserii, a jednak, ci twórcy zostali przez Akademię pominięci w swojej kategorii.

Niedawno informowaliśmy o ogłoszeniu nominacji do Oscarów 2026. Wręczenie statuetek odbędzie się 15 marca, a lista nominowanych – jak co roku – wzbudziła sporo emocji. Szczególną uwagę zwraca fakt, że Paul Thomas Anderson po latach artystycznego uznania po raz pierwszy realnie stanął przed szansą zdobycia Oscara za reżyserię dzięki filmowi Jedna bitwa po drugiej. Dla twórcy Aż poleje się krew czy Mistrza to moment wyjątkowy.

14 wielkich twórców kina, którzy nie mają Oscara za reżyserię

Równocześnie głośnym echem odbiło się pominięcie Guillermo del Toro w kategorii reżyserii, mimo że jego Frankenstein otrzymał aż dziewięć nominacji, w tym za najlepszy film. To sytuacja przypominająca przypadek Denisa Villeneuve’a, który przy okazji Diuny również był pomijany jako reżyser, mimo że jego filmy walczyły o najważniejsze nagrody Akademii.

Blog World of Reel przypomniał przy tej okazji, że historia Oscarów pełna jest wybitnych twórców, którzy wciąż czekają na statuetkę za reżyserię, mimo wielokrotnych nominacji i ogromnego wpływu na kino. Nie wszyscy z nich nie posmakowali oscarowego zwycięstwa w ogóle. Ale wszyscy nie dostali go właśnie za pracę reżyserską, z której są najbardziej znani. Oto 14 takich nazwisk:

  1. Ridley Scott – autor Obcego, Łowcy androidów i Gladiatora; 3 nominacje, bez zwycięstwa.
  2. David Fincher – twórca Siedem, Podziemnego kręgu i Social Network; 2 nominacje.
  3. Richard Linklater – reżyser Boyhood, Przed zachodem słońca i Uczniowskiej balangi; 1 nominacja.
  4. Terrence Malick – autor Niebiańskich dni, Cienkiej czerwonej linii i Drzewa życia; 2 nominacje.
  5. Paul Thomas Anderson – twórca Magnolia, Mistrza i Nici widmo; 4 nominacje.
  6. David Cronenberg – legenda kina autorskiego (Wideodrom, Mucha, Wschodnie obietnice); 0 nominacji.
  7. Spike Lee – autor Rób, co należy i Malcolm X; 1 nominacja.
  8. Quentin Tarantino – reżyser Pulp Fiction, Bękartów wojny i Pewnego razu… w Hollywood; 3 nominacje, Oscary tylko za scenariusze.
  9. Michael Mann – twórca Gorączki, Informatora i Zakładnika; 1 nominacja.
  10. Wes Anderson – autor Grand Budapest Hotel, Rushmore i Fantastycznego Pana Lisa; 1 nominacja, Oscar za film krótkometrażowy.
  11. Brian De Palma – reżyser Człowieka z blizną, Nietykalnych i Carrie; 0 nominacji.
  12. Todd Haynes – twórca Carol, Daleko od nieba i May December; 0 nominacji.
  13. Terry Gilliam – autor Brazil, 12 małp i Las Vegas Parano; 0 nominacji.
  14. Peter Weir – reżyser Stowarzyszenia Umarłych Poetów, Truman Show i Pana i władcy; 4 nominacje.

Lista ta po raz kolejny pokazuje, że Oscar nie zawsze jest miarą znaczenia twórcy, a kino często wyprzedza gust i decyzje Akademii o całe dekady.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/22/ut1wyusxscoq9l6o26ckcgpah002og

Tagi:

Popkultura
Hollywood
Quentin Tarantino
wes anderson
Oscar
Ridley Scott
Oscary
Paul Thomas Anderson
Brian De Palma
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




