Nowy film science fiction od Ridleya Scotta będzie porażką? „Nadszedł czas, aby odszedł na emeryturę”

Czas tego reżysera już najwidoczniej minął.

Najnowszy film Ridley Scott, zatytułowany The Dog Stars, napotyka na poważne trudności na krótko przed swoją wyczekiwaną premierą. Produkcja o budżecie przekraczającym 100 milionów dolarów nie wzbudza entuzjazmu podczas pokazów testowych, a jej data premiery została przesunięta na 28 sierpnia, czyli między zakończeniem okresu letniego a rozpoczęciem jesiennego, który charakteryzuje się mniejszą liczbą blockbusterów. The Dog Stars – Ridley Scott nakręcił kolejny nieudany film science fiction? Jedna z pierwszych opinii po seansach testowych, opublikowana przez Jeff Sneider, nie pozostawia złudzeń co do odbioru filmu:

Widziałem The Dog Stars Ridleya Scotta i przykro mi to mówić, ale nadszedł czas, aby sir Ridley przeszedł na emeryturę. Nie zrobi tego, ale powinien. To kolejna produkcja w dorobku reżysera po kosztownych projektach takich jak Napoleon i Gladiator 2, które mimo ogromnych budżetów nie osiągnęły spektakularnych wyników finansowych. Reżyser nie może również liczyć na uznanie krytyków, a ostatnim filmem Scotta szeroko wskazywanym jako poważny kandydat do nagród Akademii pozostaje Marsjanin sprzed ponad dekady. Według relacji osób obecnych na pokazach testowych, głównym problemem The Dog Stars nie jest obsada. W filmie występują między innymi Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley oraz Guy Pearce, a ich kreacje oceniane są pozytywnie. Zastrzeżenia dotyczą natomiast tempa narracji i konstrukcji historii. Problem polega na tym, że to opowieść o spokojnym, niemal folkowym charakterze, która toczy się nieśpiesznie. Pod koniec pierwszego aktu pojawia się mocny moment, ale później akcja praktycznie zanika, a film kończy się dość nagle. Zostałem z poczuciem zdziwienia i pytaniem: to już? Wyglądało to tak, jakby brakowało od 20 do 30 minut materiału, a na końcu nie byłem pewien, jaki był sens tej historii ani dlaczego ten film powstał.

The Dog Stars to adaptacja powieści autorstwa Peter Heller. Za scenariusz odpowiada Mark L. Smith, znany z pracy przy Zjawie, natomiast muzykę skomponował Harry Gregson-Williams. Fabuła skupia się na postaci Higa, granego przez Elordiego, pilota próbującego przetrwać w świecie zniszczonym przez pandemię. Bohater mieszka w hangarze lotniczym w niemal całkowitej izolacji, mając u boku jedynie psa oraz uzbrojonego towarzysza. Jego monotonne życie zmienia się, gdy odbiera tajemniczy sygnał radiowy, który skłania go do wyruszenia w nieznane. Sam Scott pozostaje jednak pewny siebie. W jednym z ostatnich wywiadów podkreślał, że posiada „wrodzone dobre oko” i określił The Dog Stars jako być może najlepszy film w swojej karierze. Podobne deklaracje pojawiały się już wcześniej przy okazji Gladiatora 2, co każe podchodzić do tych słów z pewnym dystansem.

