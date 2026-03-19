Zapomniany horror science fiction wraca po 7 latach. Jest data premiery nowego sezonu

The Terror: Devil in Silver to trzeci sezon słynnego serialu science fiction, którego pierwszy sezon został stworzony na podstawie kultowej powieści Dana Simmonsa. Jednym z producentów serialu jest Ridley Scott. Poprzedni sezon, zatytułowany Terror: Dzień hańby zadebiutował w 2019 roku. Widzowie musieli czekać więc aż siedem lata na nową serię.

Platformy AMC+ oraz Shudder ujawniły datę premiery kolejnej odsłony cenionej antologii grozy. The Terror: Devil in Silver zadebiutuje już 7 maja, a nowe odcinki będą trafiać do widzów co tydzień. Produkcja ma liczyć sześć epizodów i jeszcze w tym roku zostanie również pokazana na antenie AMC. Niestety obecnie nie wiadomo, czy i kiedy serial trafi również do polski.

To opowieść o człowieku, który zostaje niesłusznie zamknięty w instytucji pełnej ludzi, o których społeczeństwo wolałoby zapomnieć. Musi zmierzyć się nie tylko z innymi pacjentami i lekarzami skrywającymi mroczne sekrety, lecz także z siłą, która może być czymś znacznie bardziej złowrogim – czytamy w opisie fabuły seriali.

Nowa historia bazuje na powieści Victora LaValle’a i wprowadza widzów w zupełnie inne realia niż poprzednie sezony. Tym razem centrum wydarzeń stanowi szpital psychiatryczny New Hyde, miejsce pełne tajemnic i niepokojących zjawisk. Głównym bohaterem jest Pepper, pracownik fizyczny, który w wyniku splotu niefortunnych wydarzeń trafia do placówki wbrew swojej woli.

W miarę rozwoju fabuły Pepper zaczyna odkrywać, że rzeczywistość wokół niego nie jest tym, czym się wydaje. Droga do wolności prowadzi przez konfrontację z bytem żywiącym się cierpieniem mieszkańców szpitala, jednak to starcie może ujawnić, że największe zagrożenie kryje się w nim samym.

W roli głównej zobaczymy Dana Stevensa, znanego między innymi z Downton Abbey, czy Legion, który pełni także funkcję producenta wykonawczego. W obsadzie znaleźli się również: Judith Light, CCH Pounder, Aasif Mandvi, John Benjamin Hickey, Stephen Root, Michael Aronov, Marin Ireland oraz Chinaza Uche.

Za produkcję odpowiadają Ridley Scott, Chris Cantwell oraz Victor LaValle, a pierwsze dwa odcinki wyreżyserowała Karyn Kusama. Twórcy zapowiadają, że nowy sezon zachowa charakterystyczny dla serii klimat grozy, jednocześnie oferując świeże podejście do opowiadanej historii.

The Terror to antologia, która w poprzednich odsłonach zabierała widzów w różne epoki i miejsca. Pierwszy sezon skupiał się na brytyjskiej ekspedycji uwięzionej w lodach Arktyki, natomiast Dzień hańby opowiadało o nadprzyrodzonym zagrożeniu w obozie internowania podczas drugiej wojny światowej.