Euforia wraca po latach. HBO pokazuje nowy zwiastun 3. sezonu wielkiego hitu

To jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów w świecie seriali.

Po długiej ciszy i licznych problemach produkcyjnych Euforia w końcu wraca. Do sieci trafił nowy, blisko trzyminutowy zwiastun 3. sezonu, który zapowiada premierę już 12 kwietnia na HBO Max. To powrót, na który widzowie czekali latami – i taki, który przez długi czas wcale nie był pewny. Jeszcze niedawno wydawało się, że zebranie całej obsady graniczy z cudem. Kariera każdego z aktorów poszła w zupełnie innym kierunku, a wielu z nich zdążyło stać się pełnoprawnymi gwiazdami kina. Euforia wraca. Zobacz pierwszy zwiastun A jednak się udało. W nowych odcinkach ponownie wystąpi Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi i Hunter Schafer. To szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę, jak bardzo wzrósł status tych nazwisk od czasu poprzedniego sezonu.

Fabuła 3. sezonu przenosi nas kilka lat do przodu – bohaterowie zostawiają za sobą szkolne realia, a ich życie wchodzi w zupełnie nową fazę. Rue próbuje odnaleźć się poza USA, Cassie i Nate prowadzą zaskakująco „normalne” życie, a reszta postaci szuka własnej drogi w dorosłości. Twórca serialu, Sam Levinson, zapowiada bardziej dojrzałą i rozbudowaną historię.

GramTV przedstawia:

Droga do powstania tego sezonu była jednak wyjątkowo wyboista. Prace nad scenariuszem przeciągały się miesiącami, a kolejne wersje nie spełniały oczekiwań ani aktorów, ani władz HBO. W pewnym momencie rozważano nawet zmianę showrunnera, a także przekształcenie projektu w film. Do tego dochodziły napięte grafiki gwiazd, które coraz mocniej angażowały się w duże produkcje kinowe. Mimo tych wszystkich przeszkód Euforia wraca – i co najważniejsze, wraca w swojej oryginalnej formie. Dla fanów to jasny sygnał, że HBO nie zamierzało porzucić jednego ze swoich najgłośniejszych tytułów, nawet jeśli wymagało to lat pracy i licznych zmian po drodze. Nowy sezon może być jednocześnie finałem historii, co tylko podbija stawkę. Pytanie brzmi: czy po tak długiej przerwie i tylu perturbacjach twórcom uda się ponownie uchwycić magię, która wyniosła serial na szczyt popkultury? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










