Wyczekiwane RPG fantasy trafiło pod lupę. Gracz złamał kod, by odkryć głównego antagonistę

Od momentu pierwszej zapowiedzi Divinity, kolejnej odsłony kultowej serii RPG od Larian Studios, twórców Baldur's Gate 3, gra wzbudza ogromne zainteresowanie. Jeden z fanów postanowił jednak nie czekać na kolejne materiały i sam sprawdził, czy zwiastun nie skrywa tajemnic. Jak się okazało, mógł odkryć tożsamość głównego przeciwnika.
Fan rozszyfrował runy ze zwiastuna Divinity
Twórca internetowy WolfheartFPS postanowił dokładnie przeanalizować zwiastun Divinity, zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2025. Punktem wyjścia okazał się materiał zza kulis przygotowany przez studio animacji Unit Image. Opublikowano na LinkedIn nagranie prezentujące proces tworzenia zwiastuna. Dzięki ujęciom w wysokiej jakości można było dokładnie przyjrzeć się koronie tajemniczej, skutej łańcuchami postaci otwierającej trailer.