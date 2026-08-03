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Wyczekiwane RPG fantasy trafiło pod lupę. Gracz złamał kod, by odkryć głównego antagonistę

Jakub Piwoński
2026/08/03 19:30
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Ciekawość jednego z fanów doprowadziła do rozszyfrowania ukrytej wiadomości z pierwszego zwiastuna Divinity. Umiecie tak?

Od momentu pierwszej zapowiedzi Divinity, kolejnej odsłony kultowej serii RPG od Larian Studios, twórców Baldur's Gate 3, gra wzbudza ogromne zainteresowanie. Jeden z fanów postanowił jednak nie czekać na kolejne materiały i sam sprawdził, czy zwiastun nie skrywa tajemnic. Jak się okazało, mógł odkryć tożsamość głównego przeciwnika.

Divinity
Divinity

Fan rozszyfrował runy ze zwiastuna Divinity

Twórca internetowy WolfheartFPS postanowił dokładnie przeanalizować zwiastun Divinity, zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2025. Punktem wyjścia okazał się materiał zza kulis przygotowany przez studio animacji Unit Image. Opublikowano na LinkedIn nagranie prezentujące proces tworzenia zwiastuna. Dzięki ujęciom w wysokiej jakości można było dokładnie przyjrzeć się koronie tajemniczej, skutej łańcuchami postaci otwierającej trailer.

GramTV przedstawia:

Najciekawsze, że zdaniem WolfheartFPS wyryte na niej symbole nie są przypadkowe. Twierdzi on, że oparto je na najstarszym znanym alfabecie runicznym używanym przez ludy germańskie między III a VI wiekiem. Po rozszyfrowaniu znaków otrzymał komunikat „Chaos nadchodzi”. Jeśli teoria okaże się trafna, może to być pierwsza konkretna wskazówka dotycząca fabuły nowego RPG Larian Studios. W jaki sposób? W uniwersum Divinity istnieje bowiem Władca Chaosu – potężna istota odpowiedzialna za stworzenie demonów, która według dotychczasowego lore pozostaje uwięziona w Tartarusie, odpowiedniku piekła.

To dobrze wpisuje się również w wcześniejsze spekulacje fanów. Już po premierze zwiastuna wielu graczy zwracało uwagę na piekielny kamień oraz wyraźnie chaotyczną symbolikę całego materiału, sugerując, że motyw chaosu odegra kluczową rolę w nowej odsłonie serii. Ta informacja nie została oczywiście w żaden sposób potwierdzona. Na razie Larian Studios nie ujawniło nawet daty premiery Divinity. Niewykluczone jednak, że – podobnie jak Baldur's Gate 3 oraz obie części Divinity: Original Sin – gra najpierw trafi do wczesnego dostępu.

Źródło:https://www.polygon.com/divinity-lord-of-chaos-hidden-runes-trailer/

Tagi:

News
RPG
Larian Studios
kody
kod źródłowy
gracze
antagonista
Divinity
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:48

Motyw chaosu odegra kluczową rolę... w Divinity. To jak mówić ze słońce świeci. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112