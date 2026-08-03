Wyczekiwane RPG fantasy trafiło pod lupę. Gracz złamał kod, by odkryć głównego antagonistę

Najciekawsze, że zdaniem WolfheartFPS wyryte na niej symbole nie są przypadkowe. Twierdzi on, że oparto je na najstarszym znanym alfabecie runicznym używanym przez ludy germańskie między III a VI wiekiem. Po rozszyfrowaniu znaków otrzymał komunikat „Chaos nadchodzi”. Jeśli teoria okaże się trafna, może to być pierwsza konkretna wskazówka dotycząca fabuły nowego RPG Larian Studios. W jaki sposób? W uniwersum Divinity istnieje bowiem Władca Chaosu – potężna istota odpowiedzialna za stworzenie demonów, która według dotychczasowego lore pozostaje uwięziona w Tartarusie, odpowiedniku piekła.

To dobrze wpisuje się również w wcześniejsze spekulacje fanów. Już po premierze zwiastuna wielu graczy zwracało uwagę na piekielny kamień oraz wyraźnie chaotyczną symbolikę całego materiału, sugerując, że motyw chaosu odegra kluczową rolę w nowej odsłonie serii. Ta informacja nie została oczywiście w żaden sposób potwierdzona. Na razie Larian Studios nie ujawniło nawet daty premiery Divinity. Niewykluczone jednak, że – podobnie jak Baldur's Gate 3 oraz obie części Divinity: Original Sin – gra najpierw trafi do wczesnego dostępu.