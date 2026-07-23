Skandal w World of Warcraft. Pracownik Blizzarda miał pomagać graczom w walce o łupy

Społeczność World of Warcraft żyje doniesieniami o możliwym nadużyciu uprawnień przez pracownika Blizzarda. Firma potwierdziła, że analizuje całą sytuację.

W społeczności World of Warcraft wybuchła burza. Podczas przechodzenia jednego z najtrudniejszych lochów w grze miało dojść do interwencji pracownika Blizzarda. Istnieje podejrzenie, że wykorzystał narzędzia administracyjne niedostępne zwykłym graczom. Blizzard nie potwierdził, że do nadużycia faktycznie doszło, ale przyznał, że bada całą sprawę. Logi wskazują na użycie komendy dostępnej wyłącznie pracownikom Według informacji przytoczonych przez MMORPG.org.pl, sprawa dotyczy rozgrywki w trybie Mythic+, czyli jednej z najbardziej wymagających aktywności PvE w World of Warcraft. W tym trybie pięcioosobowe drużyny rywalizują z czasem, pokonując coraz trudniejsze wersje tych samych lochów. Im wyższy poziom wyzwania, tym większy prestiż i cenniejsze nagrody.

Kontrowersje dotyczą przejścia lochu na poziomie +23, uznawanym za bardzo wysoki poziom trudności. Po zakończeniu rozgrywki gracze analizujący publicznie dostępne logi zauważyli wpis sugerujący użycie komendy określanej jako "Area Death" lub "Kill Command". Ma ona natychmiast eliminować przeciwników i jest przeznaczona dla pracowników Blizzarda, takich jak Game Masterzy czy testerzy, a nie dla zwykłych graczy. To właśnie ten wpis stał się podstawą oskarżeń. Część społeczności twierdzi, że pracownik Blizzarda miał w ten sposób pomóc konkretnej drużynie ukończyć loch w wyznaczonym czasie. W internecie pojawiły się również spekulacje o prywatnych powiązaniach jednego z uczestników grupy z osobą zatrudnioną przez Blizzard. Na ten moment nie zostały one jednak oficjalnie potwierdzone. Sprawa szybko zyskała rozgłos na forach i w mediach społecznościowych, gdzie wywołała tysiące komentarzy. Wielu graczy zwraca uwagę, że jeśli informacje okażą się prawdziwe, byłoby to naruszenie zasad uczciwej rywalizacji. Inni apelują jednak o wstrzymanie się z jednoznacznymi ocenami do czasu zakończenia wewnętrznego postępowania. Blizzard odniósł się już do doniesień krótkim komunikatem:

GramTV przedstawia:

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili ten problem. Sprawdzamy sprawę i podejmiemy odpowiednie działania. Uczciwe i konkurencyjne warunki gry są podstawą naszych gier i nie będziemy tolerować oszustw. Na razie nie wiadomo, czy firma potwierdzi wykorzystanie narzędzi administracyjnych ani czy wobec pracownika zostaną wyciągnięte konsekwencje. Wiadomo jednak, że sprawa stała się jednym z najgłośniej komentowanych tematów w społeczności World of Warcraft w ostatnich dniach i może mieć wpływ na zaufanie graczy do zasad obowiązujących w grze. mmorpg.org.pl

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









