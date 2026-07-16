Kontrowersyjny film fantasy w pierwszych zdjęciach. Jednak będzie hit?

Children of Blood and Bone otrzymało pierwsze oficjalne materiały.

Paramount Pictures zaprezentował pierwsze zdjęcia z filmu Children of Blood and Bone. Produkcja z gwiazdorską obsadą zabierze widzów do magicznego afrykańskiego królestwa, a jej kinową premierę zaplanowano na 15 stycznia 2027 roku. Children of Blood and Bone – pierwsze zdjęcia z oczekiwanego filmu fantasy Uczestnicy CinemaCon w Las Vegas mogli zobaczyć pierwsze fragmenty jednej z najbardziej ambitnych nadchodzących produkcji fantasy studia Paramount. Niedługo później studio zaprezentowało pierwsze zdjęcia z filmu, które zobaczycie poniżej. Children of Blood and Bone jest ekranizacją powieści Tomi Adeyemi z 2018 roku, która otworzyła popularną trylogię osadzoną w fikcyjnym świecie inspirowanym kulturami Afryki.

Za reżyserię odpowiada Gina Prince-Bythewood, dla której będzie to pierwszy pełnometrażowy projekt od czasu premiery Kobiety Króla w 2022 roku. Główną bohaterką opowieści jest Zelie, w którą wciela się Thuso Mbedu. Aktorka zadebiutowała na dużym ekranie właśnie w Kobiecie Królu. Jej nowa postać potrafi korzystać z magii oraz przywoływać duchy zmarłych. Zaprezentowany podczas CinemaCon zwiastun pokazuje królestwo Oriszy, którego mieszkańcy należą do różnych klanów obdarzonych wyjątkowymi zdolnościami. Niektórzy kontrolują wodę, ogień, wiatr lub ziemię. Inni potrafią leczyć rany, zaglądać w przeszłość albo przewidywać przyszłość. Magiczne społeczności są jednak prześladowane przez bezwzględnego króla Sarana, granego przez Chiwetela Ejiofora. Władca brutalnie tłumi wszelkie przejawy magii i utrzymuje królestwo w strachu. Zelie zamierza zakończyć jego rządy oraz ponownie zjednoczyć podzielone klany Oriszy. W obsadzie filmu znaleźli się również: Tosin Cole jako Tzain, brat Zelie, Amandla Stenberg jako księżniczka Amari oraz Damson Idris jako książę Inan. Ważne role otrzymali także Lashana Lynch, Idris Elba, Cynthia Erivo, Viola Davis i Regina King. Film jednak wzbudza spore kontrowersje przed premierą. Niedawno autorka książki, Tomi Adeyemi, która pracowała również nad filmową ekranizacją Children of Blood and Bone, odcięła się od całej produkcji. Pisarka niestety nie podała powód swojej decyzji, aby nie promować nadchodzącego fantasy.

GramTV przedstawia:

Jeszcze przed prezentacją na CinemaCon reżyserka pokazała fragmenty przedstawicielom branży podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego w siedzibie Paramount w Los Angeles. Opowiedziała tam o przenoszeniu rozbudowanej powieści Tomi Adeyemi na ekran. Jej celem było stworzenie epickiego widowiska fantasy, które pomimo obecności magii pozostanie wiarygodne i mocno osadzone w rzeczywistości. Pomimo fantastycznego założenia opartego na magii chciałam, aby widzowie czuli, że znajdują się w prawdziwym świecie. Wszystko zaczyna się od scenografii, a następnie obejmuje kostiumy, dobór obsady oraz sceny akcji – powiedziała Gina Prince-Bythewood. Zdjęcia realizowano w różnych częściach Afryki. Twórcom zależało na wykorzystaniu prawdziwych krajobrazów oraz zbudowanych dekoracji zamiast tworzenia całego otoczenia za pomocą grafiki komputerowej. Stroje bohaterów czerpią inspiracje z kultur znajdujących się na całym kontynencie. Nie było żadnych wątpliwości, że będziemy kręcić właśnie tam. Chciałam także zapewnić aktorom kompletny świat, w którym mogliby grać. Oznaczało to budowanie dekoracji zamiast korzystania z cyfrowego otoczenia. Kostiumy inspirowaliśmy kulturami z całego kontynentu. Podczas scen akcji nie używaliśmy lin ani dublerów. To nasi aktorzy wykonują te niesamowite sekwencje walki – wyjaśniła reżyserka. Obsada przeszła intensywne przygotowania fizyczne, aby aktorzy mogli samodzielnie brać udział w wymagających scenach. Według Prince-Bythewood wspólne treningi nie tylko poprawiły jakość choreografii, lecz także pomogły zbudować relacje pomiędzy członkami obsady. Lubię pracować w taki sposób, aby przemieniać aktorów w sportowców, dzięki czemu mogą wykonywać własne sceny kaskaderskie. Wiem również, jak wymagający jest ten proces i jak bardzo zbliża do siebie aktorów. Właśnie tę więź można później zobaczyć na ekranie – dodała Gina Prince-Bythewood.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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