Wyczekiwana przez graczy funkcja trafi do Clair Obscur: Expedition 33. Tryb foto jest „bardzo wysoko na liście”

Sandfall Interactive, odpowiedzialne za Clair Obscur: Expedition 33, odniosło się do kwestii trybu fotograficznego. Jak donosi serwis GameSpot, w wywiadzie udzielonym kanałowi Final Fantasy Union, dyrektor artystyczny projektu, Nicholas Maxon, otwarcie przyznał, że dodanie funkcji robienia zdjęć w świecie gry znajduje się „bardzo wysoko na liście rzeczy”, które zespół chce zrealizować.

Clair Obscur: Expedition 33 z trybem foto? Sandfall Interactive komentuje

Nicholas Maxon w rozmowie podkreślił, że tryb fotograficzny jest funkcją, która była „bardzo często postulowana” zarówno przez społeczność graczy, jak i wewnętrznie przez sam zespół deweloperów. Dyrektor artystyczny dodał, że wprowadzenie trybu foto do Clair Obscur: Expedition 33 stanowi „znacznie więcej pracy” w porównaniu do innych zadań związanych z produkcją gry. Mimo to, deweloperzy „zdecydowanie” chcą się tym zająć w przyszłości.