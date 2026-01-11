Wyczekiwana gra RPG od Larian Studios najwyraźniej pojawi się także na Nintendo Switch 2

Twórcy nie wykluczają takiego rozwiązania, co już jest bardzo optymistyczne.

Larian Studios nie zamyka drzwi przed posiadaczami konsol Nintendo. Co to, to nie. Twórcy Baldur’s Gate 3 przyznali, że rozważą wydanie gry Divinity na Switcha 2, choć na ten moment nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje. Informacja padła podczas sesji AMA, którą studio zorganizowało na Reddicie. Jest to zatem istotna kwestia dla graczy.

Czy Divinity trafi na Nintendo Switch 2?

O możliwość debiutu Divinity na nowej konsoli Nintendo zapytano bezpośrednio przedstawicieli Larian. Techniczny dyrektor studia, znany jako Bert, przypomniał, że Divinity: Original Sin 2 niedawno trafiło na najnowszą platformę Nintendo, podkreślając przy tym sympatię zespołu do tego ekosystemu. Jak zaznaczył, Switch 2 będzie brany pod uwagę przy planowaniu premier nadchodzącej gry.