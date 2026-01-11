Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyczekiwana gra RPG od Larian Studios najwyraźniej pojawi się także na Nintendo Switch 2

Jakub Piwoński
2026/01/11 17:00
Twórcy nie wykluczają takiego rozwiązania, co już jest bardzo optymistyczne.

Larian Studios nie zamyka drzwi przed posiadaczami konsol Nintendo. Co to, to nie. Twórcy Baldur’s Gate 3 przyznali, że rozważą wydanie gry Divinity na Switcha 2, choć na ten moment nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje. Informacja padła podczas sesji AMA, którą studio zorganizowało na Reddicie. Jest to zatem istotna kwestia dla graczy.

Divinity
Divinity

Czy Divinity trafi na Nintendo Switch 2?

O możliwość debiutu Divinity na nowej konsoli Nintendo zapytano bezpośrednio przedstawicieli Larian. Techniczny dyrektor studia, znany jako Bert, przypomniał, że Divinity: Original Sin 2 niedawno trafiło na najnowszą platformę Nintendo, podkreślając przy tym sympatię zespołu do tego ekosystemu. Jak zaznaczył, Switch 2 będzie brany pod uwagę przy planowaniu premier nadchodzącej gry.

W trakcie AMA poruszono również temat Steam Decka. Larian nie ukrywa, że zależy mu na obecności Divinity także na tej platformie. Studio przypomniało, że Baldur’s Gate 3 było jednym z najczęściej ogrywanych tytułów na przenośnym PC Valve, co tylko wzmacnia chęć ponownego wsparcia tego sprzętu.

Przypomnijmy, że Divinity zostało zapowiedziane podczas The Game Awards w grudniu i z miejsca stało się jednym z najbardziej wyczekiwanych RPG. W ostatnich tygodniach wokół projektu zrobiło się głośno także za sprawą wypowiedzi CEO studia na temat wykorzystania generatywnej AI, co wywołało falę krytyki. Swen Vincke szybko jednak wyjaśnił, że sztuczna inteligencja nie zastępuje artystów, a jedynie wspiera w fazie koncepcyjnej.

Źródło:https://www.eurogamer.net/larian-will-certainly-consider-a-divinity-switch-2-release

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




