Wcześniej sequel, teraz port na Switcha. Kena nie daje o sobie zapomnieć

Minęło 5 lat od premiery Kena: Bridge of Spirits. Okazuje się, że gra nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
Już niedługo trafi ona na kolejną platformę. Kto więc tym razem będzie miał szanse, by poznać przygody tytułowej Keny.
Przygody Keny trafią na Nintendo Switch 2
Już wiosną Kena: Bridge of Spirits ukaże się również na konsoli Nintendo Switch 2. Co istotne, w nasze ręce trafi nie tylko sama bazowa produkcja, ale również wszystkie wydane dotychczas aktualizacje oraz dodatki, w tym to, z okazji rocznicy. Dostępny będzie również tryb Nowa Gra+. Mowa tutaj zatem o wydaniu kompletnym.
Tak o nowym porcie mówi Josh Grier, dyrektor operacyjny Ember Lab:
Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, mogąc przenieść podróż Keny do zupełnie nowej grupy odbiorców, dając graczom szansę na poznanie jej historii w domu lub w podróży dzięki Nintendo Switch 2. To debiutancki tytuł naszego studia, więc ogromne wsparcie i miłość, jakie gra otrzymała przez te lata, naprawdę wiele znaczyły dla naszego zespołu. Jesteśmy zachwyceni, że jeszcze więcej graczy będzie mogło teraz w pełni zanurzyć się w świecie Keny i stać się częścią jej przygody.
Pierwotnie Kena: Bridge of Spirits zostało wydane PlayStation 4 i 5 oraz na komputery osobiste. W 2024 roku swoją wersję otrzymały również Xbox One i Xbox Series X/S. Tytuł zebrał przy tym przyzwoite oceny, a w serwisie OpenCritic może liczyć nawet na rekomendację na poziomie 86%. Do tego dochodzą nominacje m.in. od British Academy Games Awards, The Game Awards oraz Golden Joystick Awards.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że to jeszcze nie koniec przygód Keny. Podczas ostatniego State of Play zapowiedziano bowiem Kena: Scars of Kosmora, czyli sequel Bridge of Spirits. Tytuł ten ukazać ma się jeszcze w 2026 roku, ale tylko na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Nie wiadomo, czy śladem pierwowzoru po czasie produkcja otrzyma też wersje na XONE i NS2.
