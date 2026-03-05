Wcześniej sequel, teraz port na Switcha. Kena nie daje o sobie zapomnieć

Minęło 5 lat od premiery Kena: Bridge of Spirits. Okazuje się, że gra nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Już niedługo trafi ona na kolejną platformę. Kto więc tym razem będzie miał szanse, by poznać przygody tytułowej Keny.

Przygody Keny trafią na Nintendo Switch 2

Już wiosną Kena: Bridge of Spirits ukaże się również na konsoli Nintendo Switch 2. Co istotne, w nasze ręce trafi nie tylko sama bazowa produkcja, ale również wszystkie wydane dotychczas aktualizacje oraz dodatki, w tym to, z okazji rocznicy. Dostępny będzie również tryb Nowa Gra+. Mowa tutaj zatem o wydaniu kompletnym.