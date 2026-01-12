Wycofywana na Steam gra zadebiutowała raptem półtora roku temu. Wszystko przez AI

Powodem jest wykorzystanie przy produkcji gry sztucznej inteligencji. Deweloper w komunikacie przyznał, że wstydzi się swojej gry i nie chce, aby była ona nadal dostępna. Dodał, że Hardest powstawało w pośpiechu, ale wykorzystanie AI do tworzenia gier nie jest słuszną drogą.

Ta gra zostanie usunięta 30.1.

Stworzyłem tę grę latem, w ciągu kilku miesięcy, i postanowiłem skorzystać z AI, ponieważ na studiach jest mnóstwo „prania mózgu” studentom, a wszystkie narzędzia są udostępniane za darmo. Dzięki temu mogłem generować nielimitowaną liczbę obrazów bez żadnych kosztów itd.

Z czasem jednak zdałem sobie sprawę, że AI wcale nie jest darmowe oraz że ma ogromny wpływ na gospodarkę i środowisko. Niektóre firmy zajmujące się AI mogą wykorzystywać samo istnienie tej gry jako argument do pozyskiwania kolejnych inwestycji dla swoich projektów, które nikomu nie służą, a jedynie wysysają zasoby z gospodarki, wypracowane ciężką pracą innych ludzi.

Cały kod napisałem samodzielnie, więc w przyszłości mogę stworzyć nową grę z prawdziwymi assetami, jeśli będę miał na to ochotę. Jednak istnienie tej gry w obecnej formie jest hańbą dla wszystkich twórców gier i graczy. Z etycznego punktu widzenia jedynym logicznym rozwiązaniem jest usunięcie gry ze Steam. Uświadomiła mi to dziewczyna, z którą spotykałem się przez ostatni miesiąc.

Dziękuję,

Eero Laine