Wycofywana na Steam gra zadebiutowała raptem półtora roku temu. Wszystko przez AI

Radosław Krajewski
2026/01/12 17:30
Twórca produkcji podjął ważną decyzję.

Steam właśnie osiągnął swój kolejny kamień milowy, jeżeli chodzi o liczbę jednocześnie zalogowanych użytkowników, ale nie wszyscy chcą, aby ich gry pozostały na platformie Valve. Jednym z nich jest niezależny deweloper znany jako Rakuel, który wydał swoją drugą grę 1 lipca 2025 roku. Po zaledwie pół roku twórca zdecydował, że nie chce, aby gracze spędzali czas przy jego tytule. W najnowszym komunikacie poinformował, że podjął decyzję o wycofaniu gry ze Steama.

Steam
Steam

Steam usunie grę, która miała swoją premierę pół roku temu, na życzenie samego twórcy

Hardest to prosta gra roguelike oparta na popularnej grze w kamień-papier-nożyce z elementami karcianki. Tytuł nie znalazł zbyt dużej rzeszy graczy i w sklepie widnieje tylko 31 recenzji gry, które są „mieszane”. Teraz Rakuel poinformował, że jego tytuł będzie dostępny do pobrania tylko do 30 stycznia i tego dnia Hardest na zawsze zniknie ze Steam.

Powodem jest wykorzystanie przy produkcji gry sztucznej inteligencji. Deweloper w komunikacie przyznał, że wstydzi się swojej gry i nie chce, aby była ona nadal dostępna. Dodał, że Hardest powstawało w pośpiechu, ale wykorzystanie AI do tworzenia gier nie jest słuszną drogą.

Ta gra zostanie usunięta 30.1.

Stworzyłem tę grę latem, w ciągu kilku miesięcy, i postanowiłem skorzystać z AI, ponieważ na studiach jest mnóstwo „prania mózgu” studentom, a wszystkie narzędzia są udostępniane za darmo. Dzięki temu mogłem generować nielimitowaną liczbę obrazów bez żadnych kosztów itd.

Z czasem jednak zdałem sobie sprawę, że AI wcale nie jest darmowe oraz że ma ogromny wpływ na gospodarkę i środowisko. Niektóre firmy zajmujące się AI mogą wykorzystywać samo istnienie tej gry jako argument do pozyskiwania kolejnych inwestycji dla swoich projektów, które nikomu nie służą, a jedynie wysysają zasoby z gospodarki, wypracowane ciężką pracą innych ludzi.

Cały kod napisałem samodzielnie, więc w przyszłości mogę stworzyć nową grę z prawdziwymi assetami, jeśli będę miał na to ochotę. Jednak istnienie tej gry w obecnej formie jest hańbą dla wszystkich twórców gier i graczy. Z etycznego punktu widzenia jedynym logicznym rozwiązaniem jest usunięcie gry ze Steam. Uświadomiła mi to dziewczyna, z którą spotykałem się przez ostatni miesiąc.

Dziękuję,

Eero Laine

Trzeba jednak dodać, że Hardest nigdy nie zostało zauważone przez graczy na Steam. Według Steam DB najwięcej osób bawiło się jednocześnie przy tym tytule niedługo po premierze, a konkretniej w drugiej połowie sierpnia, kiedy to Hardest miały odpalone cztery osoby. Od tej chwili odpływ graczy był znaczący i w ciągu ostatnich 24 godzin grę odpaliły jednocześnie tylko dwie osoby.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3435450/Hardest/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

