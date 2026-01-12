Wycofywana na Steam gra zadebiutowała raptem półtora roku temu. Wszystko przez AI

Steam usunie grę, która miała swoją premierę pół roku temu, na życzenie samego twórcy
Hardest to prosta gra roguelike oparta na popularnej grze w kamień-papier-nożyce z elementami karcianki. Tytuł nie znalazł zbyt dużej rzeszy graczy i w sklepie widnieje tylko 31 recenzji gry, które są „mieszane”. Teraz Rakuel poinformował, że jego tytuł będzie dostępny do pobrania tylko do 30 stycznia i tego dnia Hardest na zawsze zniknie ze Steam.
Powodem jest wykorzystanie przy produkcji gry sztucznej inteligencji. Deweloper w komunikacie przyznał, że wstydzi się swojej gry i nie chce, aby była ona nadal dostępna. Dodał, że Hardest powstawało w pośpiechu, ale wykorzystanie AI do tworzenia gier nie jest słuszną drogą.
Ta gra zostanie usunięta 30.1.
Stworzyłem tę grę latem, w ciągu kilku miesięcy, i postanowiłem skorzystać z AI, ponieważ na studiach jest mnóstwo „prania mózgu” studentom, a wszystkie narzędzia są udostępniane za darmo. Dzięki temu mogłem generować nielimitowaną liczbę obrazów bez żadnych kosztów itd.
Z czasem jednak zdałem sobie sprawę, że AI wcale nie jest darmowe oraz że ma ogromny wpływ na gospodarkę i środowisko. Niektóre firmy zajmujące się AI mogą wykorzystywać samo istnienie tej gry jako argument do pozyskiwania kolejnych inwestycji dla swoich projektów, które nikomu nie służą, a jedynie wysysają zasoby z gospodarki, wypracowane ciężką pracą innych ludzi.
Cały kod napisałem samodzielnie, więc w przyszłości mogę stworzyć nową grę z prawdziwymi assetami, jeśli będę miał na to ochotę. Jednak istnienie tej gry w obecnej formie jest hańbą dla wszystkich twórców gier i graczy. Z etycznego punktu widzenia jedynym logicznym rozwiązaniem jest usunięcie gry ze Steam. Uświadomiła mi to dziewczyna, z którą spotykałem się przez ostatni miesiąc.
Trzeba jednak dodać, że Hardest nigdy nie zostało zauważone przez graczy na Steam. Według Steam DB najwięcej osób bawiło się jednocześnie przy tym tytule niedługo po premierze, a konkretniej w drugiej połowie sierpnia, kiedy to Hardest miały odpalone cztery osoby. Od tej chwili odpływ graczy był znaczący i w ciągu ostatnich 24 godzin grę odpaliły jednocześnie tylko dwie osoby.
