Steam z kolejnym kamieniem milowym. Społeczność większa niż cała Polska

W tym roku Steam obchodzić będzie swoje 23 urodziny. Oznacza to, że platforma Valve jest prawdopodobnie starsza niż wielu czytających te słowa osób.

I chociaż w świecie gamingu tak długi okres to prawdziwa wieczność, to Steam wbrew wszelkiej logice opiera się upływowi czasu. Steam dobija do magicznej granicy 42 milionów jednocześnie aktywnych użytkowników Dowodem na to niech będzie fakt, iż platforma Valve pobiła niedawno swój własny rekord popularności. Do tego wydarzenia doszło 11 stycznia o godzinie 15:00, gdy to na Steamie zalogowana było jednocześnie blisko 42 miliony osób. Dokładnie mowa tutaj o 41 996 998 użytkownikach, którzy w tym samym momencie byli aktywni.

To oficjalne dane ze strony Steama, natomiast nieco inne liczby podaje znany serwis SteamDB. Według niego wspomnianego dnia o wspomnianej godzinie z launchera korzystało 42 042 778, co oznaczałoby przebicie magicznej bariery 42 milionów graczy. Jednocześnie z tego grona 13 119 473 osoby miały przebywać wówczas w grze.

Oznacza to, iż w szczytowym momencie na Steamie przebywało więcej ludzi niż liczy cała Polska. Jednocześnie sama platforma Valve osiąga rekordową popularność w momencie, gdy rynek launcherów za sprawą Epic Games Launcher, GOG Galaxy, Ubisoft Connect itp. podzielony jest jak nigdy w historii, a na dodatek na horyzoncie majaczą m.in. problemy z RAM-em. Wygląda jednak na to, że ani kłopoty z dostawą sprzętu, ani nawet agresywna polityka wspomnianego Epica nie jest w stanie zachwiać pozycją rynkowego hegemona, który dla wielu deweloperów nadal jest głównym wyborem, jeżeli chodzi o drogę dotarcia do graczy. Czy to dobrze, czy to źle? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.