Nowa Castlevania ucieszy fanów serii? Gra wraca do swoich korzeni

Podczas ostatniego pokazu State of Play Konami oficjalnie zapowiedziało powrót kultowej marki Castlevania. Nowa produkcja zatytułowana Castlevania: Belmont's Curse wzbudziła spore zainteresowanie, szczególnie że za jej powstanie odpowiada studio Evil Empire, znane z prac przy dodatkach do Dead Cells. Wiele osób zaczęło więc zastanawiać się, czy nowa odsłona wampirycznej sagi pójdzie w stronę roguelike’ów.

Castlevania: Belmont's Curse będzie klasyczną metroidvanią bez elementów roguelike

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela firmy nowa gra ma być powrotem do korzeni serii, a nie kolejnym eksperymentem inspirowanym gatunkiem roguelike. W rozmowie z redakcją The Verge głos w sprawie zabrał Tommy Williams, szef komunikacji Konami na region Ameryk.