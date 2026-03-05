Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa Castlevania ucieszy fanów serii? Gra wraca do swoich korzeni

Radosław Krajewski
2026/03/05 11:20
0
0

Twórcy stawiają sprawę jasno.

Podczas ostatniego pokazu State of Play Konami oficjalnie zapowiedziało powrót kultowej marki Castlevania. Nowa produkcja zatytułowana Castlevania: Belmont's Curse wzbudziła spore zainteresowanie, szczególnie że za jej powstanie odpowiada studio Evil Empire, znane z prac przy dodatkach do Dead Cells. Wiele osób zaczęło więc zastanawiać się, czy nowa odsłona wampirycznej sagi pójdzie w stronę roguelike’ów.

Castlevania: Belmont's Curse

Castlevania: Belmont's Curse będzie klasyczną metroidvanią bez elementów roguelike

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela firmy nowa gra ma być powrotem do korzeni serii, a nie kolejnym eksperymentem inspirowanym gatunkiem roguelike. W rozmowie z redakcją The Verge głos w sprawie zabrał Tommy Williams, szef komunikacji Konami na region Ameryk.

Castlevania Belmont’s Curse to dwuwymiarowa gra akcji z elementami eksploracji, w której gracze mogą swobodnie przemierzać rozległe i starannie zaprojektowane mapy.

Nie jest to gra typu roguelike ani roguelite.

GramTV przedstawia:

Nowa produkcja powstaje we współpracy studia Evil Empire z zespołem Motion Twin, czyli twórcami podstawowej wersji Dead Cells. Choć doświadczenie obu ekip kojarzy się głównie z dynamicznymi roguelike’ami, wszystko wskazuje na to, że tym razem twórcy postawią na rozwiązania bliższe klasycznym odsłonom Castlevanii.

Zwiastun zaprezentowany podczas State of Play sugeruje klasyczną dwuwymiarową oprawę oraz rozgrywkę opartą na eksploracji rozległych lokacji. Taki opis wskazywał na powrót do formuły metroidvanii, z której słynęły najbardziej cenione odsłony cyklu, a teraz potwierdził to twórca gry.

Castlevania: Belmont’s Curse ma być jednym z elementów większego planu Konami dotyczącego reaktywacji marki. Firma zapowiedziała bowiem, że oprócz tej produkcji powstają również kolejne projekty związane z uniwersum Castlevanii.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action/castlevania-belmonts-curse-is-not-a-roguelike-or-roguelite-game-despite-the-developers-dead-cells-heritage-its-bringing-us-right-back-to-the-classics/

Tagi:

News
Konami
roguelike
Motion Twin
metroidvania
roguelite
Evil Empire
Castlevania: Belmont’s Curse
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112