Star Trek: Nieznane nowe światy zmierza ku tragedii. Finał 4. sezonu może złamać serca fanów

Gwiazda serialu zapowiada wielkie emocje w czwartym sezonie serialu ze świata Star Treka.

Star Trek: Nieznane nowe światy powróci z czwartym sezonem 23 lipca 2026 roku na Paramount+. Nowa seria będzie liczyć 10 odcinków, a finał zaplanowano na 24 września. Jeszcze w czerwcu serial doczekał się nowego zwiastuna. Wiadomo już również, że produkcja zakończy się na 5. sezonie, który ma domknąć historię załogi Enterprise pod dowództwem Christophera Pike’a. Star Trek: Nieznane nowe światy – finał czwartego sezonu może przynieść wielkie emocje Choć Nieznane nowe światy od początku chętnie sięga po ducha klasycznego Star Treka, łącząc przygodowy ton i współczesne spojrzenie na bohaterów, nad serialem od dawna wisi widmo nieuchronnej tragedii. Kapitan Pike, grany przez Ansona Mounta, wie przecież, że jego przyszłość została naznaczona dramatycznym wypadkiem. To jeden z najważniejszych elementów jego historii i zarazem punkt, do którego serial prędzej czy później musi się odnieść.

Teraz atmosferę niepokoju dodatkowo podgrzała Celia Rose Gooding, czyli serialowa Nyota Uhura. Aktorka w rozmowie z TrekMovie zasugerowała, że praca nad wybranymi odcinkami 4. sezonu była wyjątkowo wymagająca. To było naprawdę duże wyzwanie, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Gooding nie zdradziła oczywiście konkretnych szczegółów fabularnych, ale dała fanom do zrozumienia, że nadchodzący sezon może być znacznie cięższy, niż sugerowałby przygodowy charakter serii. Szczególnie mocno wybrzmiewają jej słowa dotyczące finału. Czwarty sezon jest intensywny i nie bierzemy jeńców. Dla mnie osobiście finał był jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie robiłam. Kiedy ten odcinek się ukaże, będziecie dokładnie wiedzieć, co mam na myśli.

GramTV przedstawia:

Takie wypowiedzi natychmiast uruchomiły spekulacje na temat możliwej straty wśród załogi Enterprise. Najbardziej oczywistym tropem pozostaje los Pike’a, którego przyszłość znamy ze Star Trek: The Original Series. Bohater ma poświęcić się, ratując innych, a konsekwencją tego wydarzenia będzie ciężkie okaleczenie i życie podtrzymywane przez specjalistyczne urządzenie. Czwarty sezon mógłby więc doprowadzić do przełomowego momentu, po którym piąty sezon pokazałby początki Jamesa T. Kirka w fotelu kapitana Enterprise. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Twórcy mogą zachować tragedię Pike’a na sam koniec serialu, a wcześniej uderzyć w widzów śmiercią innej ważnej postaci. Najczęściej w tym kontekście wskazuje się bohaterów, których nie widzieliśmy później w The Original Series, między innymi La’An Noonien Singh, graną przez Christinę Chong, oraz Ericę Ortegas, w którą wciela się Melissa Navia. Strata którejkolwiek z nich mogłaby szczególnie mocno wpłynąć na Uhura, a słowa Gooding sugerują właśnie bardzo osobisty, emocjonalny ciężar finału. Myślę, że wykonanie tego rodzaju głębokiej pracy z cieniem, potrzebnej przy tak dużych emocjonalnych wyzwaniach, było bardzo intensywne. Zwłaszcza jako osoba, która wtedy nie chodziła na terapię, a zdecydowanie powinna była na nią chodzić – zakończyła Gooding.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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