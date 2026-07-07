Po 7 latach Gwiezdne wojny wracają do porzuconego wątku. Jeden z błędów nowej trylogii zostanie naprawiony?

Fani poznają więcej szczegółów dotyczących relacji tych postaci.

Leia Organa i Rey nie miały razem zbyt wiele czasu ekranowego w sadze Gwiezdnych wojen, dlatego nadrobić ma to nowa publikacja z uniwersum. Nowa powieść Star Wars: Legacy autorstwa Madeleine Roux ukaże się 28 lipca 2026 roku i zabierze czytelników do okresu pomiędzy wydarzeniami z filmów Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi oraz Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Oficjalny opis wydawnictwa potwierdza, że książka będzie liczyć 416 stron. Gwiezdne wojny – powstała nowa powieść, która przedstawi relacje Rey z Leią Organą Nowa historia skupi się na relacji Rey i Lei, czyli wątku, którego filmowa trylogia sequeli nigdy nie mogła w pełni rozwinąć. Plany dotyczące postaci Lei zostały mocno ograniczone po śmierci Carrie Fisher w 2016 roku. Bohaterka miała odegrać znacznie większą rolę jako mentorka nowego pokolenia, jednak w filmie Skywalker. Odrodzenie twórcy mogli wykorzystać jedynie ograniczony materiał z aktorką.

Star Wars: Legacy ma wypełnić tę lukę. Akcja powieści rozpocznie się po dramatycznej ucieczce Ruchu Oporu z Crait. Rey będzie próbowała odnaleźć się w roli ostatniej Jedi, ale bez Luke’a Skywalkera u boku poczuje się samotna i przytłoczona odpowiedzialnością. Leia spróbuje przejąć rolę nauczycielki, choć sama będzie mierzyć się z własnymi ograniczeniami, wspomnieniami przeszłości oraz cieniem Kylo Rena. Po ledwie udanej ucieczce przed Najwyższym Porządkiem na Crait Rey i Ruch Oporu próbują odbudować swoje siły. Jej przyjaciele potrzebują ostatniej Jedi bardziej niż kiedykolwiek, ale Rey czuje się samotna i przytłoczona. Tradycja Jedi opiera się na mistrzach i uczniach, a nauczyciel Rey odszedł. Leia Organa robi wszystko, co w jej mocy, aby szkolić Rey w ścieżkach Mocy tak, jak wiele lat wcześniej robił to dla niej Luke, ale wiedza Lei jest ograniczona, miecz świetlny Rey jest zniszczony, a widmo Kylo Rena oraz żale z przeszłości prześladują je obie. Jak Leia ma przekazać pochodnię, skoro sama nie jest pewna drogi? Nadzieję przyniosą starożytne teksty Jedi. Bohaterki odnajdą w nich wzmiankę o zapomnianej świątyni na planecie Tython. To właśnie tam może znajdować się klucz do naprawy miecza świetlnego Rey. Dla młodej Jedi będzie to szansa na kolejny krok w stronę własnego przeznaczenia. Zaskoczeniem okaże się jednak decyzja Lei, która również wyruszy w tę podróż. Wtedy starożytne teksty Jedi dają im promyk nadziei: dawno zapomnianą świątynię Jedi na Tythonie, która może skrywać klucz do naprawy miecza Rey. Rey natychmiast korzysta z okazji, aby się tam udać, a ku jej zaskoczeniu Leia postanawia zrobić to samo.

GramTV przedstawia:

Na miejscu relacja mistrzyni i uczennicy zostanie wystawiona na próbę. Świątynia na Tythonie będzie pełna zagadek, dawnych prób i tajemnic, które Rey oraz Leia będą musiały wspólnie rozszyfrować. Jednocześnie bohaterki natrafią na grupę uchodźców żyjących w cieniu świątyni. Ludzie ci ukrywają się przed oficerem Najwyższego Porządku, który tropi dwoje bojowników o wolność. Początkująca relacja mentorki i uczennicy zostaje wystawiona na próbę, gdy Rey i Leia odkrywają, że świątynia na Tythonie jest pełna niejasnych wskazówek do rozszyfrowania oraz tajemnych prób do przejścia. Gdy próbują rozwikłać sekrety tego miejsca, spotykają grupę uchodźców żyjących w jego cieniu i ukrywających się przed oficerem Najwyższego Porządku, który depcze po piętach dwojgu bojownikom o wolność. W obliczu zagrożenia ze strony Najwyższego Porządku i wciąż nieodkrytych tajemnic świątyni nowo ukształtowane mistrzyni i uczennica muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością, odnaleźć drogę do siebie w teraźniejszości i zdecydować, co oznacza przeniesienie dziedzictwa Jedi w przyszłość. Powieść Madeleine Roux może więc okazać się szczególnie ważna dla fanów, którzy czuli niedosyt po finałowej części trylogii sequeli. Star Wars: Legacy ma szansę nadać relacji obu bohaterem większy ciężar emocjonalny i pokazać Leię nie tylko jako przywódczynię Ruchu Oporu, lecz także jako Jedi oraz mentorkę, której Rey naprawdę potrzebowała. To również ciekawy sposób na ponowne spojrzenie na Skywalker. Odrodzenie. Jeżeli książka dobrze rozwinie szkolenie Rey, jej naprawę miecza świetlnego oraz duchowe dziedzictwo Skywalkerów, może pomóc lepiej zrozumieć drogę bohaterki do przyjęcia nazwiska, które stało się symbolem nowej nadziei dla galaktyki. Star Wars: Legacy zadebiutuje 28 lipca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.