Wyciekły zrzuty ekranu z anulowanego Everwild. Tak wyglądała gra twórców Sea of Thieves

Patrycja Pietrowska
2025/10/14 07:00
Zrzuty ekranu z Everwild trafiły do sieci.

W 2019 roku twórcy Sea of Thieves zapowiedzieli nowe IP – Everwild. Projekt został jednak anulowany, co miało „odbić się echem w całym studiu”. Teraz do sieci trafiły zrzuty ekranu, odkryte przez MP1st i mające pochodzić od jednego z artystów zaangażowanych w tworzenie tytułu.

Everwild
Everwild

W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z Everwild. Tak wyglądał anulowany projekt Rare

Ujawnione zrzuty ekranu rzekomo przedstawiają wersję Everwild na etapie pre-alfa. Możemy zobaczyć między innymi ekwipunek użytkownika, który był podzielony na sześć kategorii. Wśród nich znajdują się rośliny, nasiona, mozaiki, narzędzia, ulubione oraz „figmenty”.

GramTV przedstawia:

Szczególne zainteresowanie budzą te ostatnie. W przeciekach widoczne są jako małe, przypominające stworzenia byty. Ich możliwość piętrzenia się w ekwipunku sugeruje, że prawdopodobnie planowano je wykorzystywać jako surowce do craftingu. Jeżeli wcześniejsze doniesienia sugerujące, że Everwild miało być doświadczeniem wieloosobowym, były prawdziwe, część tych zasobów mogła być przeznaczona do handlu między graczami, gdyby gra została ukończona.

Chociaż aktualny wyciek w żaden sposób nie odwróci losu anulowanego Everwild, rzuca światło na pomysły i systemy, które studio Rare badało od czasu wejścia projektu w fazę preprodukcji. Omawiane zrzuty ekranu znajdują się na stronie MP1st.

Źródło:https://mp1st.com/news/screenshots-rares-everwild-featuring-ui-gameplay-details

News
screeny
Rare
wyciek
screenshots
anulowany
anulowanie
pre-alpha
zrzuty ekranu
Everwild
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

