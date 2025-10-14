Wyciekły zrzuty ekranu z anulowanego Everwild. Tak wyglądała gra twórców Sea of Thieves

W 2019 roku twórcy Sea of Thieves zapowiedzieli nowe IP – Everwild. Projekt został jednak anulowany, co miało „odbić się echem w całym studiu”. Teraz do sieci trafiły zrzuty ekranu, odkryte przez MP1st i mające pochodzić od jednego z artystów zaangażowanych w tworzenie tytułu.
W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z Everwild. Tak wyglądał anulowany projekt Rare
Ujawnione zrzuty ekranu rzekomo przedstawiają wersję Everwild na etapie pre-alfa. Możemy zobaczyć między innymi ekwipunek użytkownika, który był podzielony na sześć kategorii. Wśród nich znajdują się rośliny, nasiona, mozaiki, narzędzia, ulubione oraz „figmenty”.
