Wyciekły zdjęcia nowego Rocky’ego. Podobny do Sylvestra Stallone’a?

Peter Farrelly, twórca nagrodzonego Oscarem Green Booka, rozpoczął zdjęcia do swojego najnowszego projektu zatytułowanego I Play Rocky. Film opowie historię powstawania legendarnego Rocky’ego z 1976 roku i determinacji młodego aktora, który nie zgodził się sprzedać scenariusza, jeśli sam nie zagra głównej roli. I Play Rocky – pierwsze zdjęcia z planu Anthony’ego Ippolito jako Sylvestra Stallone’a W głównego bohatera wcieli się Anthony Ippolito, aktor znany z serialu The Offer. Jego podobieństwo do młodego Sylvestra Stallone’a wzbudziło spore poruszenie wśród fanów klasycznego filmu. Do sieci wyciekły już pierwsze zdjęcia z planu, które pokazują, jak mocno Ippolito przypomina gwiazdę oryginalnego Rocky’ego.

Stallone nie uczestniczy w produkcji i nie wydał oficjalnej zgody na powstanie filmu, ale też nie krytykuje projektu. Według jego wypowiedzi zamierza ocenić efekt końcowy dopiero po premierze.

Fabuła ma opowiadać historię początkującego aktora z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy, który pisze scenariusz, a następnie odrzuca lukratywną ofertę sprzedaży, nalegając, by samemu zagrać główną rolę. Pomimo braku środków doprowadza do realizacji filmu, który staje się ogromnym sukcesem i zdobywa 10 nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film roku. W obsadzie znaleźli się również: Anna Sophia Robb jako Sasha Czack, Matt Dillon jako Frank Stallone Sr., Stephan James jako Carl Weathers, PJ Byrne jako producent Irwin Winkler oraz Jay Duplass jako reżyser John Avildsen. Co ciekawe, w oficjalnym opisie nie pojawia się nazwisko Stallone’a, co może sugerować, że twórcy nie mają praw do wykorzystania jego wizerunku. Za scenariusz do filmu odpowiada Peter Gamble.

