Powstanie film inspirowany historią kultowego Rocky’ego. Jest już aktor do roli Stallone’a

Fabuła filmu opowiada o aktorze zmagającym się z częściowym paraliżem twarzy i wadą wymowy, który pisze scenariusz. Gdy wielkie studio chce odkupić od niego tekst, bohater odmawia – stawia warunek, że sam musi zagrać główną rolę. Mimo odrzucenia intratnej oferty i pracy za grosze, doprowadza projekt do końca. Powstały film okazuje się ogromnym sukcesem, zdobywa 10 nominacji do Oscara i nagrodę dla najlepszego filmu. Więcej o tej historii możecie dowiedzieć się z książki, która ukazała się jakiś czas temu na polskim rynku – Stallone. Nie tylko Rocky i Rambo.

Na razie nie wiadomo, czy Sylvester Stallone udzielił błogosławieństwa dla projektu. Co więcej, jego nazwisko nie pojawia się w oficjalnym opisie filmu, co sugeruje, że twórcy mogą jeszcze nie mieć praw do jego wykorzystania. Nie przeszkadza to jedna studiu w pisaniu scenariusza. Fabułę rozpisuje właśnie Peter Gamble (Biurowa rebelia), a za kamerą stanie wspomniany wcześniej Peter Farrelly, który ostatnio wyreżyserował komedię Ricky Stanicky oraz Wielka ofensywa piwna.