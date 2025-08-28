Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstanie film inspirowany historią kultowego Rocky’ego. Jest już aktor do roli Stallone’a

Jakub Piwoński
2025/08/28 11:30
To kolejny casting do roli młodszego Stallone’a. Wcześniej informowaliśmy o prequelu Rambo.

Peter Farrelly, laureat Oscara za Green Book, przygotowuje nowy projekt zatytułowany I Play Rocky (Gram Rocky’ego). Film będzie inspirowany kulisami powstania kultowego Rocky’ego z 1976 roku. Wybrano już aktora, scenariusz jest pisany, ale nie wiadomo, co o projekcie myśli sam Stallone.

Anthony Ippolito i Sylvester Stallone
Anthony Ippolito i Sylvester Stallone
www.worldofreel.com

Powstanie film o kulisach produkcji kultowego Rocky’ego

W główną rolę wcieli się Anthony Ippolito, znany m.in. z serialu The Offer, w którym zagrał młodego Ala Pacino. Wybór nie jest przypadkowy – aktor jest uderzająco podobny do Sylvestra Stallone’a, co wzbudziło spekulacje o castingowym „strzale w dziesiątkę”. Co ciekawe, niedawno informowaliśmy o tym, że znalazł się też aktor, który zagra młodszą wersję Rambo.

GramTV przedstawia:

Fabuła filmu opowiada o aktorze zmagającym się z częściowym paraliżem twarzy i wadą wymowy, który pisze scenariusz. Gdy wielkie studio chce odkupić od niego tekst, bohater odmawia – stawia warunek, że sam musi zagrać główną rolę. Mimo odrzucenia intratnej oferty i pracy za grosze, doprowadza projekt do końca. Powstały film okazuje się ogromnym sukcesem, zdobywa 10 nominacji do Oscara i nagrodę dla najlepszego filmu. Więcej o tej historii możecie dowiedzieć się z książki, która ukazała się jakiś czas temu na polskim rynku – Stallone. Nie tylko Rocky i Rambo.

Na razie nie wiadomo, czy Sylvester Stallone udzielił błogosławieństwa dla projektu. Co więcej, jego nazwisko nie pojawia się w oficjalnym opisie filmu, co sugeruje, że twórcy mogą jeszcze nie mieć praw do jego wykorzystania. Nie przeszkadza to jedna studiu w pisaniu scenariusza. Fabułę rozpisuje właśnie Peter Gamble (Biurowa rebelia), a za kamerą stanie wspomniany wcześniej Peter Farrelly, który ostatnio wyreżyserował komedię Ricky Stanicky oraz Wielka ofensywa piwna.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/27/peter-farrelly-to-direct-i-play-rocky-starring-stallone-doppelganger-anthony-ippolito

Popkultura
rocky
film biograficzny
Peter Farrelly
Stallone
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


