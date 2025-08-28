Powstanie film inspirowany historią kultowego Rocky’ego. Jest już aktor do roli Stallone’a

Peter Farrelly, laureat Oscara za Green Book, przygotowuje nowy projekt zatytułowany I Play Rocky (Gram Rocky’ego). Film będzie inspirowany kulisami powstania kultowego Rocky’ego z 1976 roku. Wybrano już aktora, scenariusz jest pisany, ale nie wiadomo, co o projekcie myśli sam Stallone.
Powstanie film o kulisach produkcji kultowego Rocky’ego
W główną rolę wcieli się Anthony Ippolito, znany m.in. z serialu The Offer, w którym zagrał młodego Ala Pacino. Wybór nie jest przypadkowy – aktor jest uderzająco podobny do Sylvestra Stallone’a, co wzbudziło spekulacje o castingowym „strzale w dziesiątkę”. Co ciekawe, niedawno informowaliśmy o tym, że znalazł się też aktor, który zagra młodszą wersję Rambo.
