Wyciekły szczegóły skasowanego przez Sony filmu z uniwersum Spider-Mana. Pomysł na historię był „okropny”

Radosław Krajewski
2026/01/14 14:10
Nic dziwnego, że Sony Pictures ostatecznie zrezygnowało z tego projektu.

Sony Pictures przez lata próbowało zbudować własne superbohaterskie uniwersum oparte na postaciach z komiksów o Spider-Manie. Po trylogii Venoma i kilku innych nieudanych projektach, jak Madame Web, czy Kraven Łowca, teraz już wiemy, że wytwórnia definitywnie zrezygnowała z rozwoju swojej serii, kasując ostatnie projekty, w tym zapowiedzianą sześć lat temu Spider-Woman. Innym planowanym filmem, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, była solowa produkcja o Black Cat. Teraz do sieci trafiły kulisy tej produkcji i trudno mieć żal do Sony, że historia tej postaci nigdy nie trafiła na duży ekran.

Marvel’s Spider-Man – Black Cat
Marvel’s Spider-Man – Black Cat

Wyciekły szczegóły skasowanego filmu o Black Cat

Na początku obecnej dekady studio rozwijało pomysł filmu Silver & Black, który miał połączyć losy Silver Sable i Felicii Hardy znanej jako Black Cat. W obsadzie planowano wykorzystać całą galerię przeciwników Spider-Mana, w tym Skorpiona, Kameleona czy Normana Osborna. Reżyserią miała zająć się Gina Prince-Bythewood, jednak projekt ostatecznie nie doszedł do skutku, a Sony zaczęło rozważać osobne filmy dla obu bohaterek.

Plany te nigdy nie zostały zrealizowane. W przeciwieństwie do takich tytułów jak Morbius, Madame Web czy Kraven Łowca, Black Cat wypadła z harmonogramu. Teraz nowe światło na skasowany film rzucił użytkownik serwisu X o nicku NerdTowerYT. Twierdzi, że widział storyboardy z Black Cat, gdy projekt był jeszcze rozwijany w 2021 roku. Opis jednej ze scen wywołał wśród fanów spore poruszenie.

W 2021 roku istniał film Black Cat w fazie produkcji. Widziałem storyboardy. W jednej ze scen bohaterka była przebrana za gotkę na imprezie kostiumowej, płakała w łazience, rozmazywała makijaż i w ten sposób tworzyła maskę. I nagle gotowa Black Cat wkraczała do akcji. To było okropne”.

Taki pomysł na genezę bohaterki trudno uznać za udany, choć wpisywałby się w krytykowane origin story znane z wcześniejszych produkcji Sony. Felicia Hardy to postać, którą wielu widzów wolałoby zobaczyć w naturalnym otoczeniu, czyli u boku Spider-Mana, zamiast w osobnym i wymuszonym własnym filmie.

Warto przypomnieć, że Black Cat była już bliska kinowego debiutu. Planowano jej występ w Spider-Man 4 od Sama Raimiego, a w The Amazing Spider Man 2 pojawiła się Felicia grana przez Felicity Jones, choć bez superbohaterskiej tożsamości.

Popkultura
film
Marvel
Spider-Man
superbohaterowie
Sony Pictures
anulowany
Sony's Spider-Man Universe
skasowany film
Black Cat
Gina Prince-Bythewood
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

