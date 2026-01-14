Wyciekły szczegóły skasowanego przez Sony filmu z uniwersum Spider-Mana. Pomysł na historię był „okropny”

Sony Pictures przez lata próbowało zbudować własne superbohaterskie uniwersum oparte na postaciach z komiksów o Spider-Manie. Po trylogii Venoma i kilku innych nieudanych projektach, jak Madame Web, czy Kraven Łowca, teraz już wiemy, że wytwórnia definitywnie zrezygnowała z rozwoju swojej serii, kasując ostatnie projekty, w tym zapowiedzianą sześć lat temu Spider-Woman. Innym planowanym filmem, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, była solowa produkcja o Black Cat. Teraz do sieci trafiły kulisy tej produkcji i trudno mieć żal do Sony, że historia tej postaci nigdy nie trafiła na duży ekran.

Wyciekły szczegóły skasowanego filmu o Black Cat

Na początku obecnej dekady studio rozwijało pomysł filmu Silver & Black, który miał połączyć losy Silver Sable i Felicii Hardy znanej jako Black Cat. W obsadzie planowano wykorzystać całą galerię przeciwników Spider-Mana, w tym Skorpiona, Kameleona czy Normana Osborna. Reżyserią miała zająć się Gina Prince-Bythewood, jednak projekt ostatecznie nie doszedł do skutku, a Sony zaczęło rozważać osobne filmy dla obu bohaterek.