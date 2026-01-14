Wyciekły szczegóły skasowanego przez Sony filmu z uniwersum Spider-Mana. Pomysł na historię był „okropny”

Na początku obecnej dekady studio rozwijało pomysł filmu Silver & Black, który miał połączyć losy Silver Sable i Felicii Hardy znanej jako Black Cat. W obsadzie planowano wykorzystać całą galerię przeciwników Spider-Mana, w tym Skorpiona, Kameleona czy Normana Osborna. Reżyserią miała zająć się Gina Prince-Bythewood, jednak projekt ostatecznie nie doszedł do skutku, a Sony zaczęło rozważać osobne filmy dla obu bohaterek.
Plany te nigdy nie zostały zrealizowane. W przeciwieństwie do takich tytułów jak Morbius, Madame Web czy Kraven Łowca, Black Cat wypadła z harmonogramu. Teraz nowe światło na skasowany film rzucił użytkownik serwisu X o nicku NerdTowerYT. Twierdzi, że widział storyboardy z Black Cat, gdy projekt był jeszcze rozwijany w 2021 roku. Opis jednej ze scen wywołał wśród fanów spore poruszenie.
W 2021 roku istniał film Black Cat w fazie produkcji. Widziałem storyboardy. W jednej ze scen bohaterka była przebrana za gotkę na imprezie kostiumowej, płakała w łazience, rozmazywała makijaż i w ten sposób tworzyła maskę. I nagle gotowa Black Cat wkraczała do akcji. To było okropne”.
Taki pomysł na genezę bohaterki trudno uznać za udany, choć wpisywałby się w krytykowane origin story znane z wcześniejszych produkcji Sony. Felicia Hardy to postać, którą wielu widzów wolałoby zobaczyć w naturalnym otoczeniu, czyli u boku Spider-Mana, zamiast w osobnym i wymuszonym własnym filmie.
Warto przypomnieć, że Black Cat była już bliska kinowego debiutu. Planowano jej występ w Spider-Man 4 od Sama Raimiego, a w The Amazing Spider Man 2 pojawiła się Felicia grana przez Felicity Jones, choć bez superbohaterskiej tożsamości.
