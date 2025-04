Wyciekły sceny po napisach z Thunderbolts. Ile jest dodatkowych scen?

Niektórzy widzowie stwierdzili, że druga ze scen po napisach jest szalona, przełomowa i zmieniająca zasady gry. Entuzjazm jest więc duży, ale nie podzielają go osoby, które nie miały okazji jeszcze obejrzeć filmu, ale przeczytały szczegóły sceny, które wyciekły do sieci. Zanim obejrzymy tę istotną scenę dla Avengers: Doomsday, w połowie napisów czek nas czysto komediowa sekwencja.

Odbyła się oficjalna światowa premiera Thunderbolts*, po której pojawiły się pierwsze opinie o filmie. Wraz z nimi do sieci trafiły szczegóły scen po napisach. Okazuje się, że są dwie, w tym jedna wprowadzająca do Avengers: Doomsday.

W niej Red Guardian próbuje przekonać kobietę w supermarkecie do zakupu płatków śniadaniowych z drużyną na opakowaniu. Choć kobieta bierze pudełko do ręki, ostatecznie zostawia je na końcu alejki i ucieka. To kulminacja żartu przewijającego się przez cały film.

O wiele ważniejsza jest druga scena, którą zobaczymy po napisach końcowych. W niej dowiadujemy się, że Thunderbolts* chcą nazwać siebie New Avengers, ale na przeszkodzie stoją kwestie prawne, które omawiają z Samem Wilsonem. Kapitan Ameryka komplementuje swój własny zespół i wyjaśnia, że posiada pełne prawa autorskie do nazwy New Avengers. Red Guardian proponuje alternatywne nazwy, w tym „New Avengerz”. Dowiadujemy się również, że Bob, czyli The Sentry, odmawia ponownego przyjęcia swojej tożsamości, obawiając się przebudzenia The Void. W tym momencie bohaterowie dostrzegają statek, który właśnie wtargnął do atmosfery – to Fantastyczna Czwórka, oficjalnie wkraczająca do MCU.