Są już pierwsze opinie o filmie Thunderbolts* - sporo zaskoczenia

„THUNDERBOLTS”* pod wieloma względami różni się od innych filmów MCU, które powstały wcześniej, a ta świeżość nie mogła nadejść w bardziej odpowiednim momencie – wtedy, gdy franczyza naprawdę potrzebuje nowej krwi i kierunku. To jeden z najciemniejszych materiałów Marvela do tej pory, ukazujący emocjonalne zgliszcza złamanych jednostek zmagających się ze swoją przeszłością i próbujących znaleźć poczucie wspólnoty pośród pustki ich życia.To może i jest film o drużynie, ale zdecydowanie należy do Florence Pugh, która dźwiga na swoich barkach większość dramatycznego ciężaru tej historii. Lewis Pullman zaś prezentuje złożoną rolę sympatycznego bohatera walczącego sam ze sobą. Może nie jest to najbłyskotliwszy, najzabawniejszy czy najsilniejszy film Marvela, ale jego szorstkość i niedoskonałości w dziwny sposób pasują do tej drużyny antybohaterów i wyrzutków.