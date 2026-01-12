Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekły nominacje do Złotych Malin 2026. Śnieżka i nieudane science fiction z szansami na nagrody

Radosław Krajewski
2026/01/12 10:15
3
0

To będzie zacięta rywalizacja.

Lista nominowanych do Złotych Malin na rok 2026 wyciekła do sieci i szybko potwierdziła to, czego wielu widzów się spodziewało. Najwięcej nominacji zebrała aktorska Śnieżka od Disneya, która ma szansę zdobyć statuetkę w aż siedmiu kategoriach. Film został nominowany m.in. w kategoriach za najlepszą produkcję, aktorkę drugoplanową (Gal Gadot), reżyserię (Marc Webb), scenariusz, czy za krasnoludki.

Śnieżka
Śnieżka

Tuż za Śnieżką uplasowała się Wojna światów z Ice Cube’em. Produkcja kręcona w czasie pandemii zebrała sześć nominacji, w tym za najgorszy film i najgorszego aktora. Projekt od początku wzbudzał kontrowersje, które teraz znalazły odzwierciedlenie w nominacjach dla najgorszych filmów roku.

Po pięć nominacji przypadło Na zaginionych ziemiach w reżyserii Paula W. S. Andersona oraz Hurry Up Tomorrow, autorski projekt The Weeknda, w którym muzyk wciela się w postać udręczonego wizjonera. Oba tytuły pojawiają się między innymi w kategorii najgorszego filmu.

Stawkę w tej kategorii uzupełnia The Electric State, kosztowna produkcja science fiction Netflixa z Chrisem Prattem i Millie Bobby Brown. Film, którego budżet przekroczył 300 milionów dolarów, okazał się jedną z największych wpadek platformy. Co ciekawe bracia Russo wkrótce potem otrzymali angaż przy superprodukcji Avengers: Doomsday zaplanowanej na grudzień.

Wśród aktorów nominowanych do najgorszych ról znaleźli się między innymi Jared Leto za Tron Ares oraz The Weeknd za Hurry Up Tomorrow. Na liście nie zabrakło także mniej znanych filmów, jak Off the Grid, Alarum, Bride Hard, czy Rewolwerowcy.

Złote Maliny 2026 – nominacje

NAJGORSZY FILM

  • The Electric State
  • Hurry Up Tomorrow
  • W zaginionych krain
  • Śnieżka
  • Wojna światów

NAJGORSZY AKTOR

  • Dave Bautista – W zaginionych krain
  • Scott Eastwood – Alarum
  • Ice Cube – Wojna światów
  • Jared Leto – Tron: Ares
  • The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

GramTV przedstawia:

NAJGORSZA AKTORKA

  • Ariana DeBose – Love Hurts
  • Heather Graham – Rewolwerowcy
  • Milla Jovovich – W zaginionych krain
  • Rebel Wilson – Bride Hard
  • Michelle Yeoh – Star Trek: Sekcja 31

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

  • Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków – Śnieżka
  • Nicolas Cage – Rewolwerowcy
  • Stephen Dorff – Bride Hard
  • Greg Kinnear – Off the Grid
  • Sylvester Stallone – Alarum

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

  • Anna Chlumsky – Bride Hard
  • Gal Gadot – Śnieżka
  • Eiza González – Fontanna młodości
  • Amara Okereke – W zaginionych krain
  • Isis Valverde – Alarum

NAJGORSZA REŻYSERIA

  • Paul W.S. Anderson – W zaginionych krain
  • Rich Lee – Wojna światów
  • Joe i Anthony Russo – The Electric State
  • Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
  • Marc Webb – Śnieżka

NAJGORSZY SCENARIUSZ

  • The Electric State
  • Hurry Up Tomorrow
  • W zaginionych krain
  • Śnieżka
  • Wojna światów

NAJGORSZY EKRANOWY DUET / ZESTAW

  • Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków – Śnieżka
  • Ariana DeBose i Ke Huy Quan – Love Hurts
  • Robert De Niro i Robert De Niro – The Alto Knights
  • Ice Cube i jego kamera na Zoomie – Wojna światów
  • The Weeknd i jego gigantyczne ego – Hurry Up Tomorrow

NAJGORSZY PREQUEL, REMAKE, ZRZYNKA LUB SEQUEL

  • Pięć koszmarnych nocy 2
  • Smerfy: Wielki film
  • Śnieżka
  • Star Trek: Sekcja 31
  • Wojna światów
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/11/snow-white-war-of-the-worlds-and-hurry-up-tomorrow-lead-the-2026-razzies-nominees

Tagi:

Popkultura
Disney
Netflix
filmy
najgorsze filmy
Złote Maliny
Wojna światów
Śnieżka
The Electric State
Hurry Up Tomorrow
W zaginionych krain
Złote Maliny 2026
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:36
wolff01 napisał:

Śnieżka to nie tyle nawet gniot co bardziej taka kumulacja wszystkiego co Disney robi źle w ostatnich latach ze swoimi brandami. Ja bym dał Złotą Malinę dla DIsneya za całokształt patrząc na ich dokonania (zwłaszcza) w zeszłym roku, ale chyba nie ma takiej kategorii :D

A Wojna Światów to rasowy gniot, film tak zły że powinien wygrać wszystkie kategorie. Tak czy siak tak jak nie lubię Złotych Malin w tym roku nominacje całkiem sensowne.

dariuszp napisał:

Wydaje mi się że Wojna Światów jednak to większy gniot niż Śnieżka. 

Zapamiętałem złote maliny tylko przez to że Halle Berry pojawiła się osobiście odbierając swoją za Catwoman. 

https://youtu.be/U-7s_yeQuDg?si=Ism0OFJIGBCsV2zL

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:14
dariuszp napisał:

Wydaje mi się że Wojna Światów jednak to większy gniot niż Śnieżka. 

Śnieżka to nie tyle nawet gniot co bardziej taka kumulacja wszystkiego co Disney robi źle w ostatnich latach ze swoimi brandami. Ja bym dał Złotą Malinę dla DIsneya za całokształt patrząc na ich dokonania (zwłaszcza) w zeszłym roku, ale chyba nie ma takiej kategorii :D

A Wojna Światów to rasowy gniot, film tak zły że powinien wygrać wszystkie kategorie. Tak czy siak tak jak nie lubię Złotych Malin w tym roku nominacje całkiem sensowne.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:02

Wydaje mi się że Wojna Światów jednak to większy gniot niż Śnieżka. 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112