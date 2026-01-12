Wyciekły nominacje do Złotych Malin 2026. Śnieżka i nieudane science fiction z szansami na nagrody

Lista nominowanych do Złotych Malin na rok 2026 wyciekła do sieci i szybko potwierdziła to, czego wielu widzów się spodziewało. Najwięcej nominacji zebrała aktorska Śnieżka od Disneya, która ma szansę zdobyć statuetkę w aż siedmiu kategoriach. Film został nominowany m.in. w kategoriach za najlepszą produkcję, aktorkę drugoplanową (Gal Gadot), reżyserię (Marc Webb), scenariusz, czy za krasnoludki.

Tuż za Śnieżką uplasowała się Wojna światów z Ice Cube’em. Produkcja kręcona w czasie pandemii zebrała sześć nominacji, w tym za najgorszy film i najgorszego aktora. Projekt od początku wzbudzał kontrowersje, które teraz znalazły odzwierciedlenie w nominacjach dla najgorszych filmów roku.

Po pięć nominacji przypadło Na zaginionych ziemiach w reżyserii Paula W. S. Andersona oraz Hurry Up Tomorrow, autorski projekt The Weeknda, w którym muzyk wciela się w postać udręczonego wizjonera. Oba tytuły pojawiają się między innymi w kategorii najgorszego filmu.

Stawkę w tej kategorii uzupełnia The Electric State, kosztowna produkcja science fiction Netflixa z Chrisem Prattem i Millie Bobby Brown. Film, którego budżet przekroczył 300 milionów dolarów, okazał się jedną z największych wpadek platformy. Co ciekawe bracia Russo wkrótce potem otrzymali angaż przy superprodukcji Avengers: Doomsday zaplanowanej na grudzień.

Wśród aktorów nominowanych do najgorszych ról znaleźli się między innymi Jared Leto za Tron Ares oraz The Weeknd za Hurry Up Tomorrow. Na liście nie zabrakło także mniej znanych filmów, jak Off the Grid, Alarum, Bride Hard, czy Rewolwerowcy.

Złote Maliny 2026 – nominacje

NAJGORSZY FILM

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

W zaginionych krain

Śnieżka

Wojna światów

NAJGORSZY AKTOR