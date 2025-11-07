Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekły fragmenty otwartego świata w nowym trybie EA FC. Czy to się może udać?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/07 21:30
EA FC i otwarty świat? Electronic Arts pracuje intensywnie nad trybem, a my możemy zobaczyć kilka fragmentów, które wyciekły do sieci – póki jeszcze są.

EA od pewnego czasu pracuje nad nowym trybem dla serii EA FC, oferującym otwarty świat. Ma on poszerzyć dotychczasowe doświadczenia graczy. Teraz, podczas trwających wewnętrznych testów gry, do sieci trafiły pierwsze materiały prezentujące rozgrywkę, mimo że dostęp do testów miał być ściśle prywatny.

Wyciekły fragmenty nowego trybu EA FC

Wycieki pojawiają się w mediach społecznościowych, szczególnie za sprawą twórców, którzy jako pierwsi poinformowali, że testowany moduł faktycznie dotyczy trybu z otwartym światem. To potwierdza wcześniejsze przecieki, według których EA FC miało otrzymać funkcję podobną do otwartego hubu z serii NBA 2K, z minigierkami, możliwością interakcji między graczami oraz swobodnym poruszaniem się po mapie.

W udostępnionej rozgrywce widać, że gracze mogą swobodnie chodzić po mapie, obserwując mecze lub aktywności innych osób, korzystać z różnych minigier i wyzwań, komunikować się z innymi użytkownikami, eksplorować rozległe obszary, które według plotek mają być inspirowane różnymi krajami i występować w kilku wariantach. Mapa wygląda na stosunkowo dużą, a rozgrywka ma zachęcać do społecznościowych interakcji, co od lat jest jednym z filarów sukcesu NBA 2K w trybie Neighborhood/City.

Trzeba jednak podkreślić, że EA aktywnie usuwa wyciekające nagrania, dlatego dostęp do materiałów może być ograniczony. Wiele klipów krąży jednak m.in. na X, TikToku oraz YouTube i wciąż można je znaleźć, choć najpewniej nie na długo. Wcześniejsze dokumenty wewnętrzne sugerowały już przybliżone okno premiery trybu open world w EA FC, choć Electronic Arts oficjalnie nie podało jeszcze żadnych szczegółów. Rozszerzenie mogłoby zostać dodane w jednej z dużych aktualizacji sezonowych. Wśród społeczności trwa dyskusja, czy EA powinno inwestować w taką funkcję, czy raczej skupić się na ulepszeniach trybu Kariery lub Klubów, które od dawna są przedmiotem krytyki graczy.

Źródło:https://insider-gaming.com/first-ea-fc-open-world-gameplay-has-leaked

