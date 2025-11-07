Wyciekły fragmenty otwartego świata w nowym trybie EA FC. Czy to się może udać?

EA FC i otwarty świat? Electronic Arts pracuje intensywnie nad trybem, a my możemy zobaczyć kilka fragmentów, które wyciekły do sieci – póki jeszcze są.

EA od pewnego czasu pracuje nad nowym trybem dla serii EA FC, oferującym otwarty świat. Ma on poszerzyć dotychczasowe doświadczenia graczy. Teraz, podczas trwających wewnętrznych testów gry, do sieci trafiły pierwsze materiały prezentujące rozgrywkę, mimo że dostęp do testów miał być ściśle prywatny.

Wyciekły fragmenty nowego trybu EA FC

Wycieki pojawiają się w mediach społecznościowych, szczególnie za sprawą twórców, którzy jako pierwsi poinformowali, że testowany moduł faktycznie dotyczy trybu z otwartym światem. To potwierdza wcześniejsze przecieki, według których EA FC miało otrzymać funkcję podobną do otwartego hubu z serii NBA 2K, z minigierkami, możliwością interakcji między graczami oraz swobodnym poruszaniem się po mapie.