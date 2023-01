Wyciekło PlayStation Plus na luty. Tym razem Sony zaoferuje cztery mocne tytuły

W sieci pojawiła się nieoficjalna lista gier, które już w lutym pojawią się w PlayStation Plus. Jak podał billbil-kun, już w pierwszy wtorek przyszłego miesiąca subskrybenci usługi będą mogli odebrać aż cztery gry. Jedną z nich jest Mafia: Definitive Edition, ale leaker ostrzega, że produkcja może zostać zastąpiona inną lub nie trafić do usługi w niektórych krajach.

Pozostałe trzy gry, to OlliOlli World, Evil Dead The Game oraz Destiny 2 Beyond Light. Jeżeli Sony potwierdzi te przecieki, a oficjalna lista powinna trafić już za kilka dni, to PlayStation Plus zapewni kolejną mocną ofertę w ostatnich miesiącach. Na koniec przypomnijmy, że wszystkie wspomniane gry będą dostępne od 7 lutego do 6 marca, zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

PlayStation Plus na luty 2023 – wyciek

OlliOlli World (PS5/PS4)

Mafia: Definitive Edition (PS4)

Evil Dead: The Game (PS5/PS4)

Destiny 2: Beyond Light (PS5/PS4)

