Wyciekło 15 minut rozgrywki z nowego Battlefielda. Zobaczyliśmy nowe mapy i moment zestrzelenia helikoptera

Do sieci trafiło aż 15 minut gameplayu z Battlefield 6. Film został nagrany podczas najnowszych testów zamkniętej alfy i pokazuje nie tylko nieujawnioną dotąd mapę, ale też powrót śmigłowców i myśliwców, co powinno ucieszyć wielu fanów serii. Nie jest to oczywiście pierwsze nagranie z nadchodzącej odsłony serii - niedawno informowaliśmy o nowej destrukcji otoczenia oraz braku ważnej funkcji w trybie multiplayer.

Battlefield 7 - gra jest coraz bardziej dopracowana

Ostatnie nagrania z Battlefield 7 prezentują znacznie bardziej dopracowaną wersję gry w porównaniu do wcześniejszych wycieków, czyli ze znacznie mniejszą ilością błędów graficznych i zastępczych modeli. To sugeruje, że produkcja powoli zbliża się do fazy beta testów. Wciąż jednak Electronic Arts i DICE oficjalnie nie ogłosiły Battlefield 6, skupiając się na dopracowywaniu gry przed jej prezentacją.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.