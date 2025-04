Battlefield 7 z nową destrukcją otoczenia zaprezentowaną na oficjalnym materiale. DICE ujawnia szczegóły

Pierwsze sesje w Battlefield Labs skupiły się na takich aspektach jak wydajność serwerów, system strzelania i ruch postaci, ale teraz coraz większą uwagę poświęca się właśnie destrukcji. Gracze w swoich opiniach zwracają uwagę m.in. na:

Zdolność do zmieniania otoczenia w sposób strategiczny

Czytelność tego, co można zniszczyć, a co nie

Destrukcja pozostanie jednym z głównych tematów kolejnych sesji Battlefield Labs. DICE zapowiada kontynuację testów i dostosowywanie systemów na podstawie opinii społeczności.

Nie możemy się doczekać, by zobaczyć was w akcji, usłyszeć wasze opinie i porozmawiać z wami o tym, co dalej z Battlefieldem! – kończą twórcy.