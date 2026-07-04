Wyciekła porzucona kampania Xboxa. Firma pytała się graczy, czy wolą płyty, czy cyfrową dystrybucję

Teraz to już nikt nie zamierza pytać graczy.

Rynek gier coraz mocniej odchodzi od fizycznych wydań, ale wygląda na to, że Microsoft jeszcze niedawno rozważał kampanię, która miała przypomnieć graczom o zaletach płyt. Do sieci trafiły informacje na temat anulowanej reklamy Xboxa, przygotowanej podobno na początek 2025 roku. Materiał nigdy nie został oficjalnie opublikowany, choć jego przekaz, w obecnej sytuacji branży, mógłby wywołać spore zainteresowanie. Microsoft porzucił tę reklamę Xboxa Szczegóły ujawnił billbil-kun z Dealabs. Według jego ustaleń reklama Xboxa miała trwać zaledwie 42 sekundy i skupiać się na prostym, ale coraz ważniejszym pytaniu dotyczącym sposobu kupowania gier.

Gry fizyczne kontra cyfrowe. Co pasuje do ciebie najlepiej? Materiał miał przedstawiać różnice między dwoma modelami dystrybucji i pomagać odbiorcom zdecydować, gdzie oraz w jaki sposób chcą kupować swoje gry. W przypadku fizycznych wydań Xbox miał podkreślać możliwość zachowania własnej kopii, korzystania z edycji kolekcjonerskich, a także pożyczania i udostępniania gier znajomym. Cyfrowa dystrybucja również miała zostać pokazana w pozytywnym świetle. Reklama zwracała uwagę na możliwość wcześniejszego pobierania gier przed premierą, wygodnego przełączania się między tytułami oraz dostęp do specjalnych edycji cyfrowych. Całość miała kończyć się otwartym pytaniem skierowanym bezpośrednio do graczy. Co wybierzesz?

GramTV przedstawia:

Według billbil-kuna przekaz reklamy sugerował, że Xbox chciał podkreślić znaczenie wyboru. W obecnym kontekście brzmi to jednak szczególnie interesująco, ponieważ fizyczne nośniki znajdują się pod coraz większą presją. Sony już zapowiedziało rezygnację z płyt od 2028 roku, a według plotek Project Helix, czyli nadchodząca konsola Xboksa, również może nie posiadać napędu. Nie wiadomo, dlaczego reklama ostatecznie nie została opublikowana. Gdyby jednak trafiła do sieci dzisiaj, mogłaby zostać odebrana jako mocny gest w stronę graczy, którzy wciąż chcą mieć dostęp do pudełkowych wydań. Temat jest tym bardziej gorący, że część społeczności PlayStation ma anulować subskrypcje PS Plus w ramach protestu, a użytkownicy platform pozbawionych napędów coraz częściej domagają się jasnych gwarancji dotyczących cyfrowych zakupów. Sama reklama, choć przygotowana z myślą o Xboxie, dobrze pokazuje szerszy problem całej branży. Gracze coraz częściej słyszą, że przyszłość ma być wyłącznie cyfrowa, ale jednocześnie wielu z nich wciąż ceni fizyczne wydania za poczucie własności, możliwość odsprzedaży, kolekcjonowania i dzielenia się grami z innymi. Anulowany materiał Microsoftu mógł więc stać się ważnym głosem w dyskusji, która z miesiąca na miesiąc nabiera znaczenia. Sytuację komplikuje również fakt, że według nieoficjalnych doniesień Xbox pracuje nad funkcją przenoszenia gier z płyt do wersji cyfrowych. Z jednej strony mogłoby to ułatwić przejście na nowy model dystrybucji, z drugiej jednak sugeruje, że Microsoft także przygotowuje się na przyszłość, w której napęd przestanie być standardem. A to oznacza, że pytanie z anulowanej reklamy może wkrótce przestać być wyborem, a stać się tylko wspomnieniem.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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