Wyciekła pierwsza gra PlayStation Plus na maj? Tytuł zadebiutował raptem pół roku temu

Odświeżona wersja popularnego horroru od Supermassive Games zadebiutowała na początku października ubiegłego roku. Od premiery minęło już więc sześć miesięcy i prawdopodobnie gra wkrótce trafi do PS Plus.

Wygląda na to, że poznaliśmy pierwszą grę z abonamentu PlayStation Plus na maj. W sieci pojawiły się doniesienia od graczy, którzy podzielili się zdjęciem menu z PlayStation 5, na którym prawdopodobnie ujawniono pierwszą grę w usłudze Sony. Jeżeli te informacje się sprawdzą, to subskrybenci będą mogli odebrać remake Until Dawn.

Jak możemy zobaczyć na poniższej grafice, Until Dawn Remake widnieje jako jedna z nadchodzących gier miesiąca w usłudze abonamentowej. Choć na oficjalne potwierdzenie Sony będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia, to wyciek wydaje się wiarygodny.

Tym bardziej że właśnie dziś na ekrany kin trafiła filmowa adaptacja Until Dawn. PlayStation mogłoby wykorzystać więc PS Plus do promowania filmu, zwiększając zainteresowanie marką. Jednocześnie pojawiają się spekulacje, że szybkie dodanie remake'u do PS Plus może sugerować, iż sprzedaż gry nie spełniła oczekiwań wydawcy.

Until Dawn Remake to odświeżona wersja przygodowej gry akcji w konwencji horroru, która pierwotnie zadebiutowała w 2015 roku wyłącznie na PlayStation 4. Nowe wydanie produkcji autorstwa Supermassive Games zostało opracowane z myślą o właścicielach PlayStation 5 oraz PC. Oprawa wizualna Until Dawn Remake została gruntownie odświeżona względem pierwowzoru. Za generowanie wysokiej jakości grafiki odpowiada technologia Unreal Engine 5. Na uwagę zasługują bogatsze w detale sylwetki postaci, poprawione tekstury otoczenia czy też lepszy system oświetlenia.