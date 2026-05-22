LEGO szykuje nowy zestaw Nintendo. Tym razem bohaterem będzie Donkey Kong

Maciej Petryszyn
2026/05/22 18:00
LEGO już od lat regularnie dostarcza zestawy inspirowane serią Super Mario. Wygląda na to, że już niedługo w nasze ręce trafi kolejny z nich.

Tym razem jednak będzie to set inny niż poprzednie. Bohaterem nie będzie bowiem wcale wąsaty hydraulik.

LEGO | Donkey Kong
LEGO i Donkey Kong łączą siły

W mediach społecznościowych LEGO oraz Nintendo pojawił się krótki film zapowiadający zestaw, którego tematem będzie Donkey Kong. Co istotne, poczciwy goryl oraz jego rodzina i przyjaciele już kilkukrotnie pojawiali się w setach stworzonych przez duńskiego producenta. Na przykład na początku 2025 roku ukazał się Donkey Kong zasiadający za kierownicą DK Jumbo. Był to jednak zestaw zdecydowanie mniejszy niż wydany niedawno Luigi w Mach 8 czy wypuszczony wcześniej Mario w Standard Kart.

W tej sytuacji niewykluczone, że LEGO ponownie sięgnie po goryla w gokarcie, ale teraz w wersji bogatszej w detale (i w klocki). Inna opcja to coś inspirowanego wydanym niespełna rok temu Donkey Kong Bananza. Generalnie sam teaser nie zdradza zbyt wiele, bo jedyne, co na nim widzimy, to toczącą się beczkę – a beczki z Kongiem kojarzą się nierozerwalnie od samych jego początków w latach 80. Istotna jest jednak sugestia, że rzeczona współpraca bynajmniej nie musi obejmować tylko jednego setu.

Jest tego znacznie więcej – możemy wyczytać w opisie teasera, co wydaje się wyraźnym mrugnięciem oka.

Zestaw z Donkey Kongiem byłby kolejnym elementem rozbudowanej listy zestawów LEGO inspirowanych markami Nintendo. Na rynku dostępne są wszak też całe serie z Super Mario czy Animal Crossing, a ponadto pojedynczych kompletów doczekały się The Legend of Zelda, a nawet… Game Boy. Dodatkowo od tego roku to do duńskiego giganta należą prawa do tworzenia klocków z Pokemonami, a niedawno wyciekły trzy kolejne kompozycje, które niedługo trafią na rynek.

Źródło:https://insider-gaming.com/lego-donkey-kong-set-teased-by-nintendo-lego/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

