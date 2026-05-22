LEGO szykuje nowy zestaw Nintendo. Tym razem bohaterem będzie Donkey Kong

LEGO już od lat regularnie dostarcza zestawy inspirowane serią Super Mario. Wygląda na to, że już niedługo w nasze ręce trafi kolejny z nich.

Tym razem jednak będzie to set inny niż poprzednie. Bohaterem nie będzie bowiem wcale wąsaty hydraulik.

LEGO i Donkey Kong łączą siły

W mediach społecznościowych LEGO oraz Nintendo pojawił się krótki film zapowiadający zestaw, którego tematem będzie Donkey Kong. Co istotne, poczciwy goryl oraz jego rodzina i przyjaciele już kilkukrotnie pojawiali się w setach stworzonych przez duńskiego producenta. Na przykład na początku 2025 roku ukazał się Donkey Kong zasiadający za kierownicą DK Jumbo. Był to jednak zestaw zdecydowanie mniejszy niż wydany niedawno Luigi w Mach 8 czy wypuszczony wcześniej Mario w Standard Kart.