Kto będzie głównym bohaterem Avengers: Doomsday? Marvel już wybrał

Powrót Roberta Downeya Jr. do uniwersum Marvela wywołał podzielone reakcje fanów. Wielu spodziewało się, że jeśli aktor wróci do MCU, to jako alternatywna wersja Tony’ego Starka. Tymczasem Marvel Studios zdecydowało się na zupełnie inny krok i gwiazdor wcieli się w nowego głównego złoczyńcę Sagi Multiwersum, czyli Doktora Dooma.

Doktor Doom głównym bohaterem i zarazem złoczyńcą w Avengers: Doomsday

Według serwisu The Cosmic Circus, Victor Von Doom będzie „głównym bohaterem” nadchodzącego filmu Avengers: Doomsday, podobnie jak Josh Brolin jako Thanos był centralną postacią Avengers: Wojna bez granic.