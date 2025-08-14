Zaloguj się lub Zarejestruj

Kto będzie głównym bohaterem Avengers: Doomsday? Marvel już wybrał

Radosław Krajewski
2025/08/14 18:00
Fani mogą więc liczyć na sporo atrakcji.

Powrót Roberta Downeya Jr. do uniwersum Marvela wywołał podzielone reakcje fanów. Wielu spodziewało się, że jeśli aktor wróci do MCU, to jako alternatywna wersja Tony’ego Starka. Tymczasem Marvel Studios zdecydowało się na zupełnie inny krok i gwiazdor wcieli się w nowego głównego złoczyńcę Sagi Multiwersum, czyli Doktora Dooma.

Doktor Doom
Doktor Doom

Doktor Doom głównym bohaterem i zarazem złoczyńcą w Avengers: Doomsday

Według serwisu The Cosmic Circus, Victor Von Doom będzie „głównym bohaterem” nadchodzącego filmu Avengers: Doomsday, podobnie jak Josh Brolin jako Thanos był centralną postacią Avengers: Wojna bez granic.

Postrzega nadchodzące kolizje światów jako zagrożenie dla Multiwersum poprzez kolizję wymiarów i chce je powstrzymać, wykorzystując młodego Franklina Richardsa. W tej historii widzi siebie jako bohatera i zrobi wszystko, aby utrzymać swoją pozycję – podało źródło.

Aby ukazać skalę zagrożenia, w filmie pojawi się wizja Ziemi całkowicie zniszczonej przez kolizję wymiarów, co pozwoli prawdziwym bohaterom lepiej zrozumieć stawkę nadchodzącego starcia.

Multiwersum nadal stoi na krawędzi upadku, a pozostało tylko kilka nadających się do zamieszkania Ziem.

Co ciekawe, złoczyńca ma stworzyć swoją własną drużynę. Z kolei wbrew oczekiwaniom, po stronie Dooma nie pojawi się Molecule Man, ważna postać komiksowego Secret Wars. Możliwe, że w tej roli zobaczymy Franklina Richardsa lub Lokiego.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbookmovie.com/avengers/avengers-doomsday/rumor-doctor-doom-will-be-avengers-doomsdays-heroand-hell-have-his-own-team---spoilers-a223305

