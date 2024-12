Wyciekła data premiery The First Berserker: Khazan. Informacje przekazał znany insider

Według insidera The First Berserker: Khazan kosztować ma 59,99 dolarów, czyli około 240-250 zł. W planach jest fizyczne wydanie wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X.

The First Berserker: Khazan to hardkorowa fabularna gra akcji. Gracz wciela się w Khazana, wielkiego generała Imperium Pell Los, który pokonał śmierć i wyrusza, aby ujawnić wydarzenia, które doprowadziły do jego upadku i dokonać zemsty na swoich wrogach. – czytamy w opisie gry.