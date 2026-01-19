Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekł zwiastun z datą premiery Marathon. Bungie celuje w marzec 2026 roku

Mikołaj Berlik
2026/01/19 15:00
0
0

Do sieci trafił zwiastun z datą premiery Marathon, który zdradza, kiedy nowa strzelanka Bungie zadebiutuje na rynku.

Po miesiącach opóźnień, kontrowersji związanych z plagiatem i odejściu dyrektora artystycznego, Marathon wreszcie zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Zgodnie z zapowiedziami Sony z końcówki 2025 roku, gra ma ukazać się w marcu, a wyciek tylko to potwierdza.

Marathon
Marathon

Marathon – premiera ujawniona przed czasem

Na Reddicie, na r/GamingLeaksAndRumours, pojawił się zwiastun z datą premiery Marathon. Materiał łączy fragmenty rozgrywki z przerywnikami filmowymi, a jego finał ujawnia kluczową informację – gra zadebiutuje 5 marca 2026 roku. Z przecieku wynika również, że wraz z oficjalną publikacją trailera ruszą preordery. Edycja Deluxe ma zawierać pakiet Midnight Decay Bundle, dwa skórki do broni oraz dodatkową zawartość cyfrową.

GramTV przedstawia:

W ostatnich tygodniach Bungie stopniowo odsłaniało kolejne elementy gry. Poznaliśmy już model cenowy, szczegóły przepustki bojowej oraz informacje o archetypach postaci, ich umiejętnościach i możliwościach personalizacji tzw. Runner Shells. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy zwiastun z datą premiery zostanie zaprezentowany oficjalnie.

Marathon to sieciowy FPS typu PvPvE extraction shooter, osadzony na planecie Tau Ceti IV. Gracze wcielą się w bio-cybernetycznych Runnerów, eksplorując mapy, zbierając łupy i rywalizując z innymi uczestnikami rozgrywki. Jeśli wyciek okaże się prawdziwy, marzec 2026 roku zapowiada się dla Bungie wyjątkowo intensywnie.

Źródło:https://insider-gaming.com/marathon-release-date-trailer-has-surfaced-online/

Tagi:

News
data premiery
PC
zwiastun
strzelanka
Bungie
przeciek
Marathon
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112