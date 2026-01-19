Wyciekł zwiastun z datą premiery Marathon. Bungie celuje w marzec 2026 roku

Do sieci trafił zwiastun z datą premiery Marathon, który zdradza, kiedy nowa strzelanka Bungie zadebiutuje na rynku.

Po miesiącach opóźnień, kontrowersji związanych z plagiatem i odejściu dyrektora artystycznego, Marathon wreszcie zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Zgodnie z zapowiedziami Sony z końcówki 2025 roku, gra ma ukazać się w marcu, a wyciek tylko to potwierdza.

Marathon – premiera ujawniona przed czasem

Na Reddicie, na r/GamingLeaksAndRumours, pojawił się zwiastun z datą premiery Marathon. Materiał łączy fragmenty rozgrywki z przerywnikami filmowymi, a jego finał ujawnia kluczową informację – gra zadebiutuje 5 marca 2026 roku. Z przecieku wynika również, że wraz z oficjalną publikacją trailera ruszą preordery. Edycja Deluxe ma zawierać pakiet Midnight Decay Bundle, dwa skórki do broni oraz dodatkową zawartość cyfrową.