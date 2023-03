Wyciekł tytuł ostatniej darmowej gry od GOG-a w ramach Wiosennych Wyprzedaży

Prawdopodobnie już jutro czeka nas ostatnia darmowa gra rozdawana na GOG.com w ramach Wiosennych Wyprzedaży. Taką informację przekazał billbil-kun, według którego od jutra za darmo będziecie mogli przypisać do swojego konta grę Deep Sky Derelicts. Promocja będzie trwać do 3 kwietnia do godziny 15:00 czasu polskiego. Warto jednak wspomnieć, że w ostatnich przypadkach była jednodniowa przerwa między kolejnymi darmowymi grami, więc oferta może być dostępna dopiero od 1 kwietnia.

W ponurej dystopijnej przyszłości ludzkość zasiedliła galaktykę, a społeczeństwo rozszczepiło się na dwie kasty. Jesteś ubogim bezpaństwowym wyrzutkiem, który utrzymuje się ze śmieci znajdowanych na opuszczonych stacjach i statkach kosmicznych obcych ras. Marzysz jednak, że kiedyś zdołasz wkupić się w szeregi uprzywilejowanych obywateli, zamieszkasz na powierzchni jakiejś planety oraz zasmakujesz naturalnej atmosfery, żywności i wody. Owiany legendami wrak obcych tkwiący gdzieś w sektorze Deep Sky jest twoją przepustką do obywatelstwa i obietnicą wygodnego życia na jakiejś gościnnej planecie.

Jeszcze jeden prezent na GOG.com

Jeszcze do jutra możecie odebrać darmowe Alwa's Awakening, czyli trzeci prezent udostępniony bez żadnych opłat przez sklep w ramach wyprzedaży. Promocja trwa tradycyjnie do godziny 15:00. Warto się więc pośpieszyć.