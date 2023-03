Jeszcze jeden prezent na GOG-u. Kolejna darmowa gra na PC do odebrania w sklepie

W ramach wiosennych wyprzedaży w sklepie GOG.com trwa również promocja z darmowymi grami. Sklep rozda łącznie cztery gry podczas trwania wyprzedaży, a dwie z nich trafiły już do klientów. Właśnie jesteśmy na półmetku oferty i tym razem GOG zaoferował za darmo Alwa's Awakening, czyli niezależną pixerl-artową metroidvanię studia Elden Pixels z 2017 roku.

W Alwa's Awakening grasz jako Zoe, bohaterka wysłana z innego świata, by zaprowadzić pokój w krainie Alwa. Wyposażona jedynie w magiczną laskę budzi się w odległej krainie i musi wyruszyć na pomoc ludziom. Przemierzaj niebezpieczne lochy, spotykaj ciekawe i zabawne postacie oraz eksploruj świat w tej 8-bitowej grze przygodowej. Podobnie jak w przypadku starych klasyków, nie będziesz mieć migającej strzałki, która dokładnie powie ci, gdzie iść i co robić dalej. Zamiast tego znajdź własną ścieżkę, korzystające ze swojej magicznej laski, dzięki której możesz przejść przez ponad 400 unikalnych, wymagających poziomów w grze.

Następna darmowa gra PC w sklepie GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Alwa's Awakening, to udajcie się pod ten adres, gdzie przypiszecie grę do swojego konta. Promocja ważna jest wyłącznie do 31 marca do godziny 15:00.