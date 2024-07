Capcom ma bardzo dobre wieści dla miłośników wersji pudełkowych

W trakcie ostatniej konferencji z inwestorami przedstawiciele Capcomu zostali zapytani o podejście do wydawania fizycznych wersji gier (dzięki VGC ). Wspomniane pytanie pojawiło się ze względu na fakt, że zdecydowaną większość produkcji sprzedanych przez japońską firmę stanowią wersje cyfrowe. Mimo to – jak się okazuje – wydawca nie zamierza rezygnować z pudełek.

To bardzo ważna deklaracja ze strony Capcomu, zwłaszcza że według podsumowania roku fiskalnego 2023 aż 90,1% gier sprzedanych przez japońską firmę pochodziło z cyfrowej dystrybucji. Wydawca spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku wynik ten wzrośnie do 93%. Obawy kolekcjonerów są więc w pełni uzasadnione, ale wygląda na to, że minie jeszcze trochę czasu, zanim twórcy serii Resident Evil i Monster Hunter całkowicie zrezygnują z pudełek.